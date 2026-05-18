El torn d’ofici gironí arriba a les 45.000 actuacions amb un nou màxim en víctimes de violència masclista
Les actuacions de l’advocacia gironina creixen un 8,8% en un any i les assistències a persones detingudes continuen sent l’àmbit amb més pes
El torn d’ofici de l’advocacia gironina ha tancat el 2025 amb gairebé 45.000 actuacions, una xifra que consolida la tendència a l’alça dels darrers anys. Segons les dades del Col·legi de l’Advocacia de Girona, els professionals han dut a terme 44.975 actuacions durant l’últim any, un 8,8% més que el 2024, quan se’n van registrar 41.344.
L’increment confirma el creixement continuat del servei de justícia gratuïta a les comarques gironines. El 2022 s’havien justificat 28.359 actuacions; el 2023, 33.401, i el 2024, 41.344. En quatre anys, per tant, el volum global del torn d’ofici ha augmentat prop d’un 59%.
Un dels àmbits que més creix és el de les assistències a víctimes de violència masclista, que arriben a les 6.226 actuacions el 2025. La xifra suposa un nou màxim i representa un increment del 25% respecte a les 4.988 actuacions del 2024. L’evolució és especialment significativa si es compara amb el 2022, quan n’hi havia hagut 1.839.
Assistir a detinguts
Les assistències a persones detingudes continuen sent, amb diferència, l’àmbit amb més pes dins el torn d’ofici gironí. El 2025 se n’han registrat 21.606, un 14% més que l’any anterior. Aquesta categoria concentra gairebé la meitat de totes les actuacions justificades per l’advocacia gironina.
En canvi, les actuacions vinculades a processos judicials -penals, civils, familiars, laborals, contenciosos administratius, normes generals i recursos de cassació- es mantenen més estables. En conjunt, aquest bloc suma 17.143 actuacions el 2025, una xifra molt similar a la dels darrers anys. Dins d’aquest apartat destaca el dret penal, amb 12.685 actuacions, pràcticament les mateixes que el 2024.
El servei de justícia gratuïta és un servei públic destinat a garantir l’assistència i la defensa de les persones que sol·liciten un advocat o advocada d’ofici. Inclou tant l’atenció a persones detingudes com l’assistència en processos judicials de l’àmbit penal, civil, familiar, laboral o contenciós administratiu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà