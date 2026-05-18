Camps, famílies pageses i aigua: el nou front contra la variant d’Olot
El sindicat denuncia que el projecte pot afectar unes 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses, i reclama a Territori que refaci part de la tramitació
Unió de Pagesos ha presentat un recurs d’alçada contra la variant d’Olot i les Preses perquè considera que el projecte no ha valorat correctament l’afectació sobre els camps, les famílies pageses i l’aigua de la Vall d’en Bas.
Unió de Pagesos ha obert un nou front administratiu contra la variant d’Olot i les Preses, una de les infraestructures més sensibles de la Garrotxa. El sindicat ha presentat un recurs d’alçada contra la resolució que aprova definitivament el projecte i demana al Departament de Territori que faci marxa enrere fins al moment anterior a l’aprovació tècnica.
La petició concreta és que s’hi incorpori una Anàlisi d’Afectacions Agràries que el sindicat considera correcta i que el projecte torni a passar per un nou tràmit d’audiència. Segons Unió de Pagesos, la infraestructura pot afectar unes 100 hectàrees de sòl agrari i més de 40 famílies pageses de la zona.
El recurs se centra sobretot en la plana agrícola de la Vall d’en Bas. El sindicat denuncia que el projecte no va incloure en el tràmit d’audiència una anàlisi de les afectacions agràries amb el contingut que preveu la Llei 3/2019 dels espais agraris. Per això sosté que no s’han estudiat prou els efectes de l’obra sobre una de les zones agrícoles que considera de més valor del país.
Què reclama Unió de Pagesos?
El sindicat demana que Territori reverteixi la tramitació fins al punt anterior a l’aprovació tècnica del projecte. Segons defensa, això permetria incorporar una anàlisi agrària completa i sotmetre-la a un nou període d’audiència.
Unió de Pagesos també qüestiona que l’Administració hagi descartat l’alternativa del traçat per sota de la Serra de Marboleny, que el sindicat defensa per evitar l’afectació sobre la plana agrícola. Segons el comunicat, Territori considera que aquesta qüestió ja va quedar resolta en l’estudi informatiu previ del 2020.
El sindicat discrepa d’aquest criteri. Argumenta que, si en aquell moment no es van valorar tots els elements que exigeix la normativa agrària, tampoc es va poder comparar de manera completa quina alternativa era menys lesiva per als camps.
L’aigua, l’altre punt sensible
El recurs també assenyala l’aqüífer que, segons Unió de Pagesos, abasteix d’aigua de boca les Preses, Olot, els municipis de l’entorn i diversos polígons industrials. El sindicat afirma que el projecte obligarà a buidar-lo i alerta que no s’han valorat prou els possibles efectes sobre els pous existents ni sobre les zones aigües avall.
Unió de Pagesos vincula aquesta preocupació amb la sequera dels últims anys i amb les restriccions que han afectat el consum d’aigua. També assegura que el volum que caldria extreure equival a l’aigua que pot emmagatzemar la presa de Darnius-Boadella. Aquesta dada queda atribuïda al sindicat i caldria contrastar-la amb la documentació tècnica del projecte i amb Territori abans de convertir-la en eix principal de la notícia.
Què pot passar ara?
El recurs no implica, amb la informació disponible, que l’obra quedi automàticament aturada. Sí que obre una nova via administrativa contra l’aprovació definitiva del projecte i obliga Territori a respondre la petició del sindicat.
La protesta d’Unió de Pagesos no és nova, però el recurs situa ara el debat en una nova fase administrativa. El sindicat ja s’ha mobilitzat diverses vegades contra el projecte amb Salvem les Valls i Garrotxa Viva, i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas també ha mantingut un seguiment propi amb al·legacions, experts i mocions centrades en l’impacte territorial i en la protecció de l’aqüífer. Ara queda pendent la resposta de Territori i saber quin efecte tindrà el recurs sobre el calendari del projecte.
