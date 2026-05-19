Aprovada la creació d'una escola rural a les Llosses per al curs 2026-2027
La decisió del Govern també inclou la supressió de tres escoles per "manca de necessitats d'escolarització" i "integració" en altres centres.
El Consell Executiu ha donat llum verda aquest dimarts a la creació de l’Escola de les Llosses, una escola rural integrada a la Zona Escolar Rural (ZER) Comte Arnau, de cara al curs 2026-2027. També ha aprovat la creació de dos instituts escola a Barcelona i Salou: l’Institut Escola Xirinacs de la capital catalana i l’Institut Escola Cap de Salou.
D’altra banda, la Generalitat també ha donat el vistiplau a la “supressió” de tres escoles, una decisió que ha justificat per “manca de necessitats d’escolarització i per integració”. Tot plegat forma part de “l’actualització de programació de l’oferta educativa”, condicionada a les “diferents situacions” que es donen al territori.
En aquest sentit, el Govern ha detallat la desaparició de l’Escola Les Curculles-ZER Empordà, a Palau de Santa Eulàlia, per petició de l’administració local “per manca de necessitats d’escolarització”.
També desapareixerà al final de curs l’Escola Valldeneu, a Sant Martí de Centelles (Osona), que s’integra a l’Escola La Muntanya d’Aiguafreda. Els motius són la “manca de natalitat i de provisionalitat dels equipaments”.
Finalment, el Consell Executiu ha confirmat la supressió de l’Escola Sant Martí-ZER Val d’Aran, a Naut Aran. Es tracta d’una mesura “consensuada” amb l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Gessa, també “per manca de necessitats d’escolarització”.
