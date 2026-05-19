Banyoles impulsa un servei de suport als establiments en el marc del programa ‘Treball als Barris’
Aquest mes de maig també es reactiva un nou cicle de formacions gratuïtes del programa ‘Banyoles Emprèn+’ centrat en les noves tecnologies
L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles inicia aquest mes de maig el projecte ‘Donem vida al comerç de barri’, amb el que vol revitalitzar l’activitat socioeconòmica dels barris de Banyoles.
Aquest és un servei de suport personalitzat als establiments emmarcat en el programa de ‘Treball als barris’, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per un import de 40.407,12 euros. També al maig, es posa en marxa un nou cicle de formacions gratuïtes del programa ‘Banyoles Emprèn+’ que també compten amb el suport del SOC.
Amb l’objectiu principal de donar a conèixer els serveis de suport i assessorament que ofereix l’àrea de Promoció Econòmica, es posa en marxa el projecte ‘Donem vida al comerç de barri’. La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, destaca que “de la mà d’aquesta iniciativa volem promoure la participació del teixit comercial de determinats sectors de la població que, en general, no acostumen a participar dels programes de dinamització comercial ni associativa de la ciutat”, i afegeix que “a través de l’àrea d’intervenció del programa Treball als Barris volem donar a conèixer d’una manera més propera aquest acompanyament, suport institucional i serveis que els hi podem oferir”.
Entre altres aspectes, aquest servei ofereix suport per aquells establiments que vulguin fer créixer el seu negoci, que necessitin contractar personal, que tinguin dubtes amb la normativa de comerç o que s’hagin de digitalitzar.
Noves formacions del programa ‘Banyoles Emprèn+’
Per altra banda, el 25 de maig l’àrea de Promoció Econòmica inicia un nou cicle de formacions del programa ‘Banyoles Emprèn+’, que inclou un total de cinc càpsules gratuïtes que se centraran en les noves tecnologies. Anna Tarafa recorda que “vam iniciar aquest programa la primavera de l’any passat i li vam donar continuïtat la tardor de 2025, amb una participació destacada i és que les temàtiques que proposem s’ajusten a les demandes i necessites de les persones usuàries del Servei d’Emprenedora i Assessorament empresarial que oferim des de l’àrea”.
La primera formació del 25 de maig porta per títol ‘IA de supervivència per a petits negocis’. Relacionada amb aquesta càpsula l’1 de juny es farà la sessió ‘Protegeix el teu negoci: ciberseguretat per al dia dia’. Ambdues formacions es faran de dos quarts de 10 a dos quarts de 12 del matí i aniran a càrrec de SH Solucions.
El tercer dels tallers, que l’impartirà Brava Marketing, es farà el 8 de juny de dos quarts de 10 del matí a dos quarts d’1 del migdia i posarà la mirada en com els negocis poden simplificar la comunicació amb els clients a través del WhatsApp Business. La quarta formació girarà entorn a la plataforma 'Comerç a casa', una eina que permet donar més visibilitat als negocis i que anirà a càrrec del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic local de la Diputació de Girona. Per finalitzar aquest nou cicle de formacions, el servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles oferirà una sessió formativa, amb data encara per determinar, al voltant dels ajuts al comerç de la Generalitat de Catalunya 2026.
