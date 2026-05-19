El canvi que hauran de recordar els veïns de Campdevànol quan baixin les escombraries
L'objectiu del nou sistema és millorar els índexs de reciclatge i avançar cap a una reducció de la taxa d'escombraries
Campdevànol canviarà a partir de dilluns 1 de juny el sistema per llençar la brossa orgànica i el rebuig. Des d’aquell dia, els veïns i veïnes del municipi hauran de portar la targeta per poder obrir aquests contenidors, que quedaran tancats a tot el terme municipal.
La mesura no comporta, segons l’Ajuntament, una restricció d’horaris. Els contenidors de rebuig i orgànica es podran continuar utilitzant tots els dies de la setmana, a qualsevol hora i tantes vegades com calgui, però amb la condició d’obrir-los amb la targeta corresponent.
L’alcalde, Oriol Lázaro, defensa que el tancament d’aquestes dues fraccions ha de servir per millorar els índexs de reciclatge i avançar cap a una reducció de la taxa d’escombraries. La reducció, però, no s’anuncia com una rebaixa immediata, sinó com un objectiu vinculat a la millora de la recollida selectiva.
L’Ajuntament ja va fer dues sessions informatives obertes a la ciutadania durant el mes de febrer per explicar el funcionament del nou sistema i resoldre dubtes. Des d’aleshores, els veïns han pogut recollir les targetes al Punt d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.
Què han de fer els veïns?
Els residents que encara no tinguin la targeta han de recollir-la abans de l’entrada en funcionament del sistema si volen evitar problemes per obrir els contenidors d’orgànica i rebuig a partir de l’1 de juny. La resta de fraccions no apareixen afectades en la informació facilitada.
El consistori també ha posaten marxa una campanya a través de les xarxes socials per recordar la data del canvi i respondre els dubtes més habituals sobre el tancament dels contenidors.
La recomanació pràctica és clara: a partir de l’1 de juny, els veïns de Campdevànol hauran d’incorporar la targeta al gest quotidià de baixar les escombraries, especialment en el cas de l’orgànica i el rebuig.
