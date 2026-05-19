La comunitat camper es reuneix a Sant Miquel de Campmajor en una nova edició del Meeting Camper IATI

El recinte de Fang Aventura acollirà del 22 al 24 de maig una trobada amb zona d’acampada, xerrades, tallers i activitats vinculades al món camper i overland

Sant Miquel de Campmajor serà l'escenari d'una nova edició del Meeting Camper IATI. / DdG

Sant Miquel de Campmajor serà un any més el punt de trobada de la comunitat camper.La tretzena edició del Meeting Camper IATI se celebrarà del 22 al 24 de maig a Fang Aventura. L’esdeveniment està adreçat a persones vinculades al turisme camper i overland, així com a empreses, creadors de contingut i viatgers interessats en aquesta manera de desplaçar-se.

El recinte disposarà de més de 14.000 metres quadrats de zona d’acampada i d’espais destinats a activitats, xerrades i tallers. La programació se centrarà en els viatges en ruta, l’ús de vehicles camperitzats, les autocaravanes, els vehicles 4x4, les motos i la bicicleta com a formes de turisme itinerant.

Segons l’organització, la trobada aplega perfils diversos, des de persones amb experiència en viatges camper fins a participants que s’inicien en aquest àmbit. També hi assistiran marques i professionals del sector, en un context en què el turisme itinerant ha guanyat presència com a alternativa als formats de viatge més convencionals.

Les inscripcions ja estan obertes i es divideixen en tres modalitats. L’entrada camper inclou aparcament durant tot l’esdeveniment i accés a vestidors, lavabos, dutxes i zones per rentar estris. La modalitat per a ciclistes o motoristes viatgers ofereix els mateixos serveis i incorpora espai per instal·lar-hi una tenda de campanya.

També hi ha una entrada de visita d’un dia, pensada per a les persones que vulguin assistir a les activitats sense passar la nit al recinte. Totes les modalitats donen accés a les xerrades, tallers i espais comuns del Meeting Camper IATI.

IATI Seguros és el patrocinador principal de l’esdeveniment. La companyia hi presentarà assegurances vinculades als viatges en autocaravana i vehicle camper, amb cobertures per a la camperització, els accessoris i les persones que viatgen en aquests vehicles.

