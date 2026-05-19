La cooperativa Kloosiv llança una app gratuïta per guiar les persones migrants en el procés de regularització
Integra permet consultar, veure els documents que falten i com evoluciona la tramitació
La cooperativa social i tecnològica Kloosiv amb seu a Campdevànol ha llançat Integra, una web app gratuïta per acompanyar les persones migrants en el procés de regularització obert pel govern espanyol. L'eina, integra.kloosiv.coop, és accessible des de qualsevol dispositiu sense necessitat de descàrregues ni instal·lació. El procés comença amb un qüestionari que permet conèixer si l'interessat compleix els requisits. Si és que sí, l'eina genera automàticament un expedient digital amb un codi únic des d'on l'entitat o professional que l'acompanya en el procés pot accedir-hi, revisar documentació i seguir amb els passos. La web app va indicant, pas a pas, quins documents falten i en quin punt del procés es troba cada cas.
Segons els impulsors, suposa una reducció significativa de la càrrega administrativa. "Tota la informació és auditable i el procés queda documentat, cosa que aporta seguretat jurídica tant a les persones ateses com als equips professionals que les acompanyen", expliquen en un comunicat. El format web app permet accedir-hi des de qualsevol terminal sense haver de descarregar-se res.
Integra està disponible en més de deu llengües i és gratuït per a tothom. Pel que fa a la privacitat, les dades es custodien a ESSIA, servidor especialitzat en intel·ligència artificial per a projectes socials que compleix amb estàndards exigents de protecció de dades. Un projecte que també ha desenvolupat Kloosiv.
La web app Integra l’han desenvolupat conjuntament la cooperativa Kloosiv i la Taula del Tercer Sector de Catalunya, entitats socials vinculades als processos de regularització i organitzacions de l’Economia Social i Solidària amb el suport de Coòpolis -l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona- i de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines. Tots ells comparteixen la voluntat de posar la tecnologia al servei dels drets i la inclusió, amb eines que facin "els processos burocràtics més fàcils, més segurs i més comprensibles" per a totes les persones implicades.
La cooperativa Kloosiv té la seu a Campdevànol i treballa per la inclusió social amb l'ajuda de la tecnologia i el seu desenvoupament. Així, aplica la IA en àmbits com l’habitatge, la comunitat i el territori.
