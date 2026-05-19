La Diputació de Girona reforça els punts de lectura dels municipis de menys de 3.000 habitants
El ple aprova les bases perquè els ajuntaments petits s’adhereixin a la nova xarxa i també dona llum verda a una nova edició de la Campanya de Teatre Amateur
La Diputació de Girona reforçarà el suport als punts d’informació i lectura dels municipis de menys de 3.000 habitants. El ple de maig de la corporació ha aprovat les bases específiques que regularan l’adhesió dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura, una iniciativa pensada per ordenar i consolidar l’ajuda que fins ara ja s’oferia a diverses sales de lectura municipals.
La nova xarxa vol convertir-se en un espai de treball compartit entre els municipis, els punts d’informació i lectura i el Sistema de Lectura Pública. L’objectiu és aprofitar millor els recursos existents, reforçar la cooperació entre equipaments i facilitar que els pobles petits disposin d’un suport més estructurat en l’àmbit de la lectura pública.
Un mapa de recursos del territori
Entre les accions previstes, la Diputació planteja elaborar un mapa de recursos del territori, fomentar el treball en xarxa entre els punts de lectura, impulsar activitats formatives per al personal tècnic i facilitar l’accés als recursos que ja s’ofereixen a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública. La iniciativa també ha de servir per definir una metodologia comuna i donar suport als grups de treball que es puguin crear, amb la voluntat d’afavorir la coordinació amb la resta de biblioteques de la demarcació. Aquesta xarxa es configura com el marc de referència per desplegar les futures polítiques del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona adreçades als municipis de menys de 3.000 habitants.
En el mateix ple, la corporació també ha aprovat una nova edició de la Campanya de Teatre Amateur, una iniciativa impulsada l’any 2016 per fomentar i donar visibilitat als grups de teatre amateur de les comarques gironines. La campanya permetrà seleccionar i difondre els millors espectacles de la temporada 2027 als municipis de la demarcació.
La convocatòria es vehicula a través d’una línia de subvencions en règim de concurrència competitiva oberta a les companyies de teatre amateur gironines. Una comissió qualificadora seleccionarà fins a quinze espectacles, organitzats en diferents categories, que podran accedir a actuacions subvencionades en funció de la seva classificació. Amb aquesta mesura, la Diputació assumeix part del cost de programació i facilita que els ajuntaments puguin incorporar aquestes propostes a les seves agendes culturals.
