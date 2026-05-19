Girona passa d’un dilluns de tardor a un dijous d’estiu: de la pluja i el fred a màximes de gairebé 28 graus
Les comarques gironines passaran de la pluja i els 16 graus de dilluns a màximes de fins a 28 ºC dijous, un canvi de fins a 12 graus.
Girona passarà d’un dilluns plujós i gairebé de tardor a un dijous amb sensació d’estiu, amb una pujada de prop de 12 graus de la temperatura màxima a la capital gironina.
Les comarques gironines viuran aquesta setmana un dels canvis de temps més perceptibles de la primavera. Després d’un dilluns marcat per la pluja, el cel gris i una temperatura frenada, el termòmetre farà un salt clar a partir de dimecres i sobretot dijous.
A Girona ciutat, la màxima de dilluns va quedar al voltant dels 16 graus, mentre que la previsió actual situa el termòmetre en 26 °C dimecres i 28 °C dijous. La diferència és prou evident perquè el canvi no sigui només una dada meteorològica, sinó una sensació directa al carrer: de sortir amb jaqueta i paraigua a notar calor al migdia.
Quan farà més calor?
El canvi es notarà sobretot al voltant del migdia. Dimecres ja hi haurà un ambient molt més suau que el de dilluns, però el pic arribarà dijous, quan Girona pot assolir els 28 °C. A partir de divendres, la previsió encara manté màximes altes, amb valors que poden arribar als 29 °C a la capital gironina.
Això vol dir que el contrast serà especialment visible en les hores de sortida d’escoles, les terrasses, les activitats a l’aire lliure, l’esport de tarda i les feines exposades al sol. Al matí encara pot fer falta una peça lleugera d'abrigar, però el migdia tindrà una sensació molt més pròpia de finals de primavera avançada.
On es notarà més la pujada?
El salt tèrmic serà més acusat a l’interior i al prelitoral, on la pluja i la nuvolositat de dilluns van contenir més les màximes i on el retorn del sol farà pujar més de pressa el termòmetre.
Els municipis on el canvi pot ser més evident són els del voltant de Girona, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, la Selva interior, el Ripollès i l’Alt Empordà interior. A Ripoll, per exemple, la previsió marca 21 °C dimarts, 23 °C dimecres i 26 °C dijous, un salt de cinc graus entre dimarts i dijous i un canvi de sensació molt clar després de l’ambient humit i fresc de l’inici de setmana.
A la Garrotxa i al Pla de l’Estany, el patró serà similar: menys núvols, més sol i màximes clarament més altes al centre del dia. A Olot i Banyoles, la previsió també apunta a un ambient progressivament més càlid entre dimecres i dijous, amb una sensació molt diferent de la de dilluns.
La Costa Brava, més moderada
A la costa, el canvi també es notarà, però el mar frenarà les màximes. Municipis com Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Roses, l’Escala o Portbou tindran un ambient més suau que l’interior. La pujada serà clara, però menys contundent: més primavera càlida que no pas ple estiu.
Aquest matís és important perquè la pujada de les temperatures no afecta igual tots els municipis. La sensació de “dijous d’estiu” serà molt més clara a l’interior que no pas a primera línia de mar, on la marinada i la proximitat del Mediterrani poden contenir més el termòmetre.
Les mínimes també pujaran, però menys
El canvi més espectacular serà el de les màximes. Les mínimes també tendiran a pujar, però de manera més moderada. A Girona, la previsió situa les nits de dimecres i dijous al voltant dels 14 o 15 °C, lluny de la sensació freda de l’inici de setmana.
A l’interior, les nits encara podran mantenir un punt fresc, especialment en fondalades i valls del Pirineu. Això farà que el contrast dins del mateix dia sigui notable: matins relativament suaus o frescos i tardes molt més càlides. A la Costa Brava, en canvi, les mínimes ja són habitualment més temperades per l’efecte del mar.
El que cal tenir en compte
El canvi no implica cap alerta per calor, però sí una conseqüència pràctica clara: aquesta setmana caldrà adaptar-se ràpidament. La jaqueta i el paraigua de dilluns deixaran pas a roba més lleugera al centre del dia, sobretot dimecres i dijous.
També convé tenir-ho en compte en activitats a l’aire lliure, sortides escolars, esport, feines exposades al sol i desplaçaments de tarda. No serà una calor extrema, però sí una pujada prou marcada perquè es noti en la vida quotidiana.
Com evolucionarà la setmana
La previsió deixa una idea clara: el canvi serà més tèrmic que no pas de risc. Després d’un dilluns de pluja i ambient fred, les comarques gironines entraran en una fase molt més càlida i estable, amb el punt àlgid dijous i divendres. La previsió municipal de Meteocat recorda, a més, que la incertesa és més alta en la precipitació que en la temperatura, de manera que el senyal de pujada tèrmica és més sòlid que no pas qualsevol detall sobre ruixats locals.
Tot i això, aquest dimarts encara hi ha avís groc d’AEMET per pluja al Pirineu i al prelitoral de Girona fins a les 21.59 hores, amb possibles acumulacions de 20 mm en una hora i tempestes. És l’últim rastre d’inestabilitat abans del gir cap a un ambient més càlid.
