La Garrotxa esquiva la pluja i omple vuit municipis d’esport de base
La dotzena edició de la trobada esportiva tanca amb 4.251 participants a la Garrotxa, superant l'amenaça de pluja de la primera jornada.
Els Jocs Emporion 2026 han tancat el cap de setmana a la Garrotxa amb 4.251 participants i totes les activitats celebrades amb normalitat, tot i l’amenaça de pluja de la primera jornada.
Els Jocs Emporion 2026 han convertit la Garrotxa en un gran escenari d’esport de base durant tot el cap de setmana. La dotzena edició de la cita ha reunit 4.251 participants en activitats repartides entre Olot, les Preses, Sant Joan les Fonts, la Vall d’en Bas, la Vall de Bianya, Besalú, Santa Pau i Argelaguer.
La previsió de pluja, sobretot per a la jornada de divendres, no ha obligat finalment a suspendre cap de les propostes programades. Segons el balanç de la Diputació de Girona, totes les activitats es van poder dur a terme amb normalitat i amb una presència destacada de públic a les diferents seus.
Jornada pels més petits
La major part del programa ha estat orientada als més petits, amb competicions i trobades de vòlei, patinatge, gimnàstica rítmica, hoquei, judo, gimnàstica artística, futbol, natació, atletisme i handbol. També s’hi ha inclòs la trobada del programa Més Actius, una iniciativa que busca combatre el sedentarisme i l’obesitat infantil a través de l’activitat física.
Més enllà de l’esport base, els Jocs Emporion també han incorporat activitats amb una mirada social i inclusiva. Durant el cap de setmana s’ha tancat el curs de Barça activa’t, el programa d’inclusió social de la Fundació FC Barcelona en què participa la Diputació de Girona. També s’han celebrat una trobada esportiva per a gent gran i activitats de futbol i bàsquet adaptats.
La dona en l'esport actual
La programació va incloure divendres, a la Casa de Cultura de Girona, la taula rodona «Vides Emporion. L’esport no té gènere», organitzada conjuntament amb la Càtedra de l’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona. La sessió va posar el focus en el paper de la dona en l’esport actual.
Els Jocs Emporion estan impulsats per la Diputació de Girona, amb el suport de la Representació Territorial de l’Esport de la Generalitat, el Consell Comarcal de la Garrotxa, la coordinació tècnica dels consells esportius de la demarcació i la col·laboració dels ajuntaments participants.
La dotzena edició encara tindrà un últim acte associat. Serà el diumenge 14 de juny, a les 12 del migdia, a l’Auditori de Girona, amb la X Gala Valors en Acció. L’acte reconeixerà esportistes i equips que hagin destacat pel joc net i l’exemplaritat durant les activitats organitzades pels consells esportius de les comarques gironines aquest curs.
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà