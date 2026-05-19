La justícia a les comarques gironines té "un greu problema" de personal i ha "perdut reforços" amb la nova organització
El president de l'Audiència qualifica com a "horripilant" tenir unes 20 vacants de jutge sense cobrir per titulars
La justícia a les comarques gironines té "un greu problema de manca de personal" i ha "perdut reforços" amb el nou model organitzatiu. La presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha subratllat que la llei de mesures en matèria d'eficiència és un "bon model", però que ha topat amb el fet que la plantilla a l'administració de justícia no és "suficient".
A banda dels funcionaris, a la demarcació s'hi suma la mobilitat dels jutges. El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, ha exposat que, de les 84 places, 20 no estan ocupades per jutges titulars, sinó per substituts, i ha afirmat que és "horripilant" tenir tantes "cadires buides".
Per això, la sala de govern del TSJC insisteix a demanar un complement per als jutges i magistrats de Catalunya.
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà