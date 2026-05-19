L’IAS assegura que actualment ja no hi ha assetjament actiu a la unitat d’Aguts de Psiquiatria de Salt
L'entitat nega que hi hagi cap situació d’abús de poder després de les denúncies d’infermeres i auxiliars
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) assegura que actualment no existeix cap dinàmica d’assetjament activa o normalitzada a la Unitat d’Aguts de Psiquiatria del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. La institució i la direcció de Salut Mental també afirmen que no hi ha en l’actualitat cap situació d’abús de poder al servei.
La rèplica arriba després que aquest diari publiqués que infermeres i auxiliars de la unitat denunciaven haver patit o presenciat situacions d’assetjament sexual i laboral per part d’altres professionals. Les treballadores relataven comentaris masclistes i homòfobs, tocaments, conductes intimidatòries i un clima d’abús de poder.
L’IAS sosté ara que «no existeix actualment a la unitat cap tipus de dinàmica d’assetjament activa o normalitzada» i que «no ha existit mai cap denúncia per assetjament psicològic laboral vinculada als fets objecte del procediment instruït». També expressa el seu suport als professionals actuals de la unitat i defensa el seu «compromís, professionalitat i qualitat assistencial».
La informació publicada per aquest diari ja recollia la versió de l’IAS, que va confirmar que arran dels fets detectats el novembre del 2024 es va activar el protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe, es va contractar una empresa externa especialitzada i es van obrir expedients. Segons l’IAS, la investigació va concloure amb faltes «lleus» i «molt greus» i, en el cas més greu, amb l’acomiadament d’un treballador.
Les professionals consultades, però, consideraven que les mesures adoptades havien estat insuficients i lamentaven que algunes víctimes haguessin acabat marxant de la unitat mentre altres professionals assenyalats hi continuaven treballant.
En el comunicat, l’IAS reitera la seva disposició a acompanyar qualsevol professional que ho necessiti i recorda el seu compromís amb la igualtat i la «tolerància zero» davant qualsevol situació que vulneri la dignitat o la integritat de les persones treballadores.
