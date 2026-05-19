Les oportunitats i els reptes del turisme es posaran a debat a Calonge
Diari de Girona i Prensa Ibérica organitzen el pròxim 9 de juny una sessió on es parlarà sobre el futur del sector amb la participació de diversos professionals
El turisme és un dels motors econòmics més importants de les comarques gironines. La Costa Brava, els Pirineus, les ciutats històriques com Girona, els pobles medievals de l’Empordà, la Garrotxa volcànica i la riquesa gastronòmica del territori formen una oferta molt diversa i atractiva. Aquesta varietat permet atraure visitants durant bona part de l’any i no només a l’estiu, fet que representa una gran oportunitat per al desenvolupament econòmic local. Però, i com es poden afrontar els reptes i el futur del turisme gironí? Per aquest motiu, el pròxim 9 de juny Diari de Girona i Prensa Ibérica han organitzat amb el patrocini de CaixaBank l’acte que porta per títol «Turisme a Girona: Oportunitats i Reptes» que se celebrarà en el marc del Castell de Calonge.
Aquesta serà una excel·lent oportunitat per a conèixer de primera mà quina és la perspectiva de futur del sector turístic gironí i per fer-ho es comptarà amb la participació de diferents professionals i experts. L’assistència a la jornada és totalment gratuïta, però prèviament cal fer una reserva aquí.
Segons el programa, la jornada començarà a 2/4 de 10 del matí amb un cafè de benvinguda i, posteriorment, mitja hora després s’obrirà l’acte per a donar pas a la ponència a càrrec de Roser Prats, responsable d’Hotels & Tourism a la direcció territorial Catalunya a CaixaBank. A continuació, tindrà lloc una taula rodona amb la participació de: Xavier García, president de l’Associació d’Hostaleria de Girona; Dolors Vidal, experta en turisme cultural i directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Cultura Calonge i Sant Antoni-Universitat de Girona; Joan Plana, diputat i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació i Cristina Lagé, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. La tala serà moderada per un responsable de Diari de Girona. En acabar s’obrirà un torn de preguntes pels assistents i la jornada es tancarà tot seguit amb un esmorzar a peu dret.
Les dades més recents confirmen la potència turística de Girona, ja que el 2025, la Costa Brava i el Pirineu de Girona van rebre 8,2 milions de visitants i van generar 28,4 milions de pernoctacions, amb més despesa del visitant estranger.
El model turístic del futur
Ara bé, aquest èxit també planteja una pregunta de fons: quin model turístic volen les comarques gironines per als pròxims anys? El repte ja no és només atreure visitants, sinó gestionar millor l’impacte del turisme sobre el territori, l’habitatge, l’aigua, la mobilitat, el paisatge i la qualitat de vida dels residents. Les comarques gironines tenen una posició privilegiada, una marca internacional i una oferta molt diversa. Però precisament per això han de ser exigents amb el seu futur. El gran repte no és créixer indefinidament, sinó créixer millor: amb menys saturació, més sostenibilitat, més retorn local i més respecte pel territori. El turisme continuarà sent essencial per a Girona, però només serà una oportunitat real si ajuda a preservar allò que fa que el territori sigui atractiu.
