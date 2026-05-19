Paneque defensa que prioritzar el nou Trueta permetrà mantenir-ne els calendaris
La consellera assegura que la declaració d’interès general ha de servir per accelerar tràmits urbanístics i energètics del futur Campus de Salut
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que la declaració d’interès general del futur Campus de Salut de Girona ha de permetre accelerar tràmits urbanístics i energètics per mantenir els calendaris del projecte. El Consell Executiu ha aprovat situar el nou complex, que inclourà el futur hospital Trueta, com a projecte estratègic de país, al costat del futur Campus de Salut Clínic-Universitat de Barcelona.
«Ens permet accelerar els tràmits urbanístics i energètics vinculats als dos projectes per mantenir els calendaris», ha assegurat Paneque. La declaració dona prioritat política i institucional als dos campus i, segons el Govern, ha de reforçar la seva posició per accedir a una tramitació prioritària dels permisos de connexió i capacitat a la xarxa elèctrica estatal. Aquest punt és rellevant perquè els grans equipaments sanitaris, universitaris i de recerca necessiten una potència energètica elevada.
En el cas de Girona, la decisió arriba just després que Infraestructures.cat hagi adjudicat definitivament el projecte arquitectònic del Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona a la UTE formada per PINEARQ, Brullet de Luna i associats i PEGI Engineering. És l’equip que havia obtingut la millor puntuació al concurs d’idees amb la proposta Devesa de Salut 21. Un cop signat el contracte, els adjudicataris disposen de dos anys per redactar l’avantprojecte i els projectes bàsic i executiu del complex.
Paneque ha remarcat que el futur Trueta no s’ha de llegir només com la construcció d’un nou hospital. Segons la consellera, aquests projectes «van molt més enllà de l’àmbit sanitari» perquè combinen assistència, docència, recerca, innovació i activitat econòmica. També els ha definit com a «projectes tractors de desenvolupament local» i ha situat el Campus de Salut de Girona com un dels dos pols amb què Catalunya vol projectar-se internacionalment en recerca biomèdica i talent científic.
