Quan tornarà a haver-hi vaga d'educació a Girona?
Les escoles bressol tornen demà a la vaga per reclamar la dignificació de l'etapa, més recursos i menys ràtios
En plena onada de mobilitzacions educatives, demà hi haurà una nova aturada que afectarà les escoles bressol municipals, de la Generalitat i privades del conjunt de Catalunya convocada per la Plataforma 0-3, que agrupa entitats i sindicats del sector. A Girona, la protesta arribarà només sis dies després de la vaga territorial de docents —la manifestació convocada per USTEC, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT va congregar 4.500 persones segons la Policia Municipal i 8.000 segons els sindicats arribades des de diversos punts de les comarques gironines— i coincideix amb el final de la preinscripció a les llars d'infants públiques.
La protesta de demà és la segona i darrera convocatòria per a l'etapa 0-3. La primera va ser el 7 de maig, en el marc d’una mobilització estatal del sector, i va comptar amb accions descentralitzades a Girona (mig miler d'educadores van sortir al carrer), Tarragona, Lleida i Barcelona. La de demà, però, serà una convocatòria d’àmbit català i la manifestació es farà de forma unitària a Barcelona.
A Girona, però, els organitzadors han fet una crida que les educadores, de nou a deu del matí, surtin a la porta de la llar d'infants, pengin cartells i s'asseguin a terra per a fer visible la reivindicació. També han organitzat un autobús per participar a la manifestació de Barcelona, que sortirà de Santa Coloma de Farners amb 60 persones a bord.
"Les gallines ecològiques tenen més metres quadrats"
El sector reclama la "dignificació" de l'etapa educativa i de les condicions laborals, una reducció de ràtios i un finançament públic "suficient i estable". També demanen una millora salarial, posar el 0-3 i les cures al centre de les polítiques públiques, garantir la universalitat i la gratuïtat de l’etapa, reforçar l’educació inclusiva i ampliar els recursos humans per poder oferir una atenció més personalitzada als infants.
La portaveu de Som Infància —moviment adherit a la Plataforma 0-3— Imma Anguita, també assenyala que "demanem que s'augmentin els metres quadrats per infant, que ara són dos metres quadrats" i denuncia que "les gallines ecològiques en tenen més": "La normativa de gallines ecològiques estableix que han de tenir sis metres quadrats per ser considerades ecològiques", una realitat que titlla "d'incongruent".
Amb tot, el col·lectiu defensa que el primer cicle d’educació infantil és una etapa educativa "essencial" i denuncia que "continua arrossegant precarietat, sous baixos, diferències de condicions segons el model de gestió i ràtios massa elevades".
