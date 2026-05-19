Quatre conductors denunciats per anar molt beguts després de patir accidents a les comarques gironines
Els sinistres viaris es van produir entre el 16 i el 17 de maig a Cassà de la Selva, Serra de Daró, Forallac i Maçanet de la Selva
Els Mossos d’Esquadra han obert diligències penals contra quatre conductors molt beguts que, després d’accidentar-se entre el 16 i el 17 de maig a les comarques gironines, van donar una taxa d’alcohol penalment punible. Els denunciats són dos homes, de 23 i 53 anys, i dues dones, de 35 i 25 anys, investigats com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat viària.
El primer accident es va produir cap a un quart d’una de la matinada del 16 de maig a la C-65, al punt quilomètric 19, a Cassà de la Selva. Hi van estar implicats un turisme i una furgoneta en un encalç. La conductora del turisme, de 35 anys, va donar una taxa d’1,08 mg/l en aire expirat, més de quatre vegades per sobre del màxim permès en el seu cas, que era de 0,25 mg/l.
El mateix dia, cap a les onze de la nit, un turisme va sortir de la via i va bolcar a la GI-643, al punt quilomètric 3,2, a Serra de Daró. Dues persones van resultar ferides lleument. El conductor, de 23 anys, va donar una taxa de 0,65 mg/l, més del doble del límit permès.
Poca estona després, cap a dos quarts de dotze de la nit, una altra patrulla va ser alertada d’una sortida de via a pocs quilòmetres del lloc del segon accident. El sinistre va tenir lloc a la GI-644, al punt quilomètric 2,6, a Forallac, on un turisme va quedar encastat en un pas d’aigua. El conductor, de 53 anys, va donar una taxa de 0,81 mg/l, tres vegades per sobre del límit permès.
El quart cas es va registrar a les set del matí del 17 de maig a l’AP-7, al punt quilomètric 88, a Maçanet de la Selva. Un turisme i un camió es van veure implicats en un encalç. La conductora del cotxe, de 25 anys, va donar una taxa de 0,68 mg/l en aire expirat, més del doble del límit permès, segons informa el cos policial.
Els quatre denunciats per alcoholèmia penal hauran de comparèixer davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia quan siguin requerits.
