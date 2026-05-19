Relleu al Col·legi de Metges de Girona: Carme López substituirà Josep Vilaplana després de dotze anys al càrrec
L’actual president no pot optar a un quart mandat pels límits estatutaris i continuarà a la junta com a vicepresident
El Col·legi Oficial de Metges de Girona obrirà una nova etapa amb Carme López Núñez com a presidenta. La doctora substituirà Josep Vilaplana, que deixa la presidència després de dotze anys al càrrec i tres mandats consecutius, el màxim que permeten els estatuts de la institució. El relleu no comportarà, però, una sortida completa de Vilaplana de l’òrgan de govern, ja que continuarà vinculat a la junta com a vicepresident.
López, nascuda a Girona el 9 de juny de 1975 i veïna de Celrà, és cap de servei de l’aparell digestiu de l’Hospital Trueta i del Santa Caterina, un servei que també dona cobertura a l’Hospital d’Olot. També és membre del Grup de Recerca de Malalties Digestives i Microbiota de l’Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi). La seva candidatura ha estat l’única presentada en el procés electoral, el termini del cqual es va tancar el 15 de maig, de manera que no caldrà celebrar votacions. López serà la primera dona que ocupi la presidència i està previst que prengui possessió en aproximadament un mes, en la celebració de la reunió de la nova junta.
Vilaplana, per la seva banda, és director clínic del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, ICS-IAS. A part de presidir el Col·legi de Metges de Girona durant tres mandats, també ha estat al capdavant del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya en tres etapes: del 2016 al 2018, del 2018 al 2020 i del 2022 al 2024.
Vilaplana deixa la presidència després d’una etapa marcada per la pandèmia de la covid-19, que va situar el col·lectiu mèdic en el centre de l’emergència sanitària, i pel debat sobre el futur mapa hospitalari de Girona. En aquest últim àmbit, el Col·legi de Metges ha promogut durant el seu mandat l’Observatori de seguiment del nou Trueta, una eina per fiscalitzar l’evolució del projecte i reclamar que el futur hospital continuï sent una prioritat per al territori.
La nova junta estarà formada per Carme López Núñez com a presidenta; Josep Vilaplana Birba com a vicepresident; Maria Teresa Albiol com a secretària; Carme Busquets Julià com a vicesecretària; Pau Vilardell Rigau com a tresorer; i Àngels Gispert Ametller, Arnau Vila Álvarez, Susanna Vargas i Vila, Anna Costa Garcia-Cascon i Teresa Mir Coll com a vocals. També hi consten com a suplents Josep Gil Yubero, Rafael Fuentes Raspall i Ramon Masvidal Calpe.
