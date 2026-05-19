Salvem les Valls obre un nou front contra la pròrroga ambiental de la variant d’Olot
L’entitat al·lega que la declaració de l’aqüífer fluviovolcànic com a reserva natural subterrània és un canvi substancial i reclama una nova avaluació ambiental del projecte
Salvem les Valls demana que no es prorrogui la Declaració d’Impacte Ambiental de les variants d’Olot i les Preses. L’entitat sosté que el projecte ha canviat prou des de l’avaluació inicial i que caldria tornar a revisar-ne l’impacte ambiental.
L’al·legació se centra en l’aqüífer fluviovolcànic de la Vall d’en Bas, declarat reserva natural subterrània el 2023 dins el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027. Segons Salvem les Valls, aquesta protecció és posterior a la Declaració d’Impacte Ambiental i altera les condicions amb què es va analitzar el projecte.
La declaració ambiental de les variants es va publicar el 21 de juny de 2022 i, segons l’entitat, caduca el 21 de juny de 2026. La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat n’ha sol·licitat la pròrroga davant l’òrgan ambiental.
L’entitat ha adreçat un escrit a les administracions afectades perquè s’oposin a l’allargament de la Declaració d’Impacte Ambiental. La plataforma defensa que la llei només permet prorrogar aquest document si no hi ha hagut canvis substancials en els elements que van servir per fer l’avaluació inicial.
El fals túnel i l’aigua
L’entitat també assenyala el fals túnel previst al projecte. Afirma que aquesta actuació pot afectar tant l’extracció d’aigua de l’aqüífer com l’abocament al riu Fluvià. Segons l’al·legació, la Declaració d’Impacte Ambiental preveia abocar al medi fins a 30.400 metres cúbics al dia, mentre que el projecte actual plantejaria entre 43.200 i 86.400 metres cúbics al dia.
Salvem les Valls considera que aquest increment pot tenir efectes sobre la reserva subterrània i sobre la Xarxa Natura 2000 vinculada al Fluvià. Per a la plataforma, aquesta diferència obliga a revisar l’avaluació ambiental abans d’autoritzar cap pròrroga. L’entitat sosté que les alternatives analitzades inicialment no incorporaven la protecció actual de l’aqüífer.
La decisió, en mans de l’òrgan ambiental
L’al·legació no atura automàticament la variant ni implica cap resolució en contra del projecte. El que reclama Salvem les Valls és que l’òrgan ambiental rebutgi la pròrroga i obligui a iniciar una nova avaluació d’impacte ambiental.
El document recorda que l’administració ha de resoldre la sol·licitud en un termini de tres mesos. També ha de demanar informe a les administracions afectades, que tenen 30 dies, ampliables quinze dies més, per pronunciar-se.
Salvem les Valls reclama que s’hi oposin formalment l’Agència Catalana de l’Aigua, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Departament d’Agricultura i els ajuntaments d’Olot, les Preses i la Vall d’en Bas.
El seu argument és que la protecció posterior de l’aqüífer impedeix tractar la Declaració d’Impacte Ambiental com si les condicions ambientals fossin les mateixes que el 2022.
