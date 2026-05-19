El Trueta busca fons per renovar l’única unitat de crítics cardiològics de Girona
La campanya «Tots junts, un mateix batec» vol finançar la reforma integral d’un espai que atén més de 500 pacients complexos cada any
L’hospital Josep Trueta ha posat en marxa la campanya solidària Tots junts, un mateix batec per impulsar la renovació de la Unitat de Cures Crítiques Cardiològiques, un servei de referència per a tota la demarcació en l’atenció de pacients amb patologies cardiovasculars d’alta complexitat.
El projecte preveu una remodelació integral de l’espai, situat a la sisena planta del centre, amb l’objectiu de millorar tant l’assistència sanitària com les condicions dels pacients, les famílies i els professionals. La reforma inclou boxs més amplis, nous sistemes de control i monitoratge, millores en ergonomia i comoditat, i espais específics per a la preparació de medicació i la realització de procediments.
La renovació també contempla la incorporació d’equipament essencial amb tecnologia d’última generació i sistemes de control ambiental per reforçar la seguretat dels pacients. Segons el centre, la voluntat és disposar d’una unitat més funcional i adaptada a les necessitats actuals de la cardiologia crítica.
La Unitat de Cures Crítiques Cardiològiques del Trueta és l’única d’aquestes característiques a les comarques gironines i cada any atén més de 500 pacients amb una situació clínica complexa. El servei lidera l’assistència en casos com l’infart agut de miocardi, l’aturada cardíaca, el xoc cardiogènic, les arrítmies greus i el postoperatori de cirurgia cardíaca.
En els darrers anys, la unitat ha incorporat tècniques i equipaments d’alta complexitat, com l’ECMO —oxigenació per membrana extracorpòria—, la ventilació mecànica i els dispositius d’assistència ventricular. Aquests avenços han permès oferir una atenció cardiovascular crítica avançada sense haver de derivar pacients fora del territori.
Suport de diverses entitats
La campanya ja ha rebut el suport de diverses entitats. El Girona FC ha col·laborat amb la projecció del vídeo promocional de la iniciativa als videomarcadors de Montilivi durant el partit contra la Real Sociedad. El vídeo incloïa un codi QR per accedir al web de la campanya i fer donacions.
També s’hi han sumat el Rally Costa Brava i el Club Natació Banyoles, que han impulsat diferents accions solidàries vinculades al projecte. Des del Trueta remarquen que la col·laboració entre institucions i entitats del territori és clau per avançar cap a un sistema sanitari més preparat i amb més capacitat de resposta davant les patologies cardiovasculars greus.
