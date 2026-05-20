Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista Figueresvídeo crim masclista Figueresmultireincidents Gironacàsting Enredados GironaJonathan Andiccoloms morts GironaGirona FC
instagramlinkedin

Olot omplirà el Firal de Corpus amb Ramon Mirabet, gastronomia i faràndula

La ciutat d’Olot celebra el Corpus amb una gran tómbola comercial, cercavila de gegants i ballada de sardanes

foto: Presentació de la Festa de Corpus d’Olot 2026, que se celebrarà del 5 al 7 de juny al centre

foto: Presentació de la Festa de Corpus d’Olot 2026, que se celebrarà del 5 al 7 de juny al centre / Ajuntament d'Olot

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Olot

La Festa de Corpus d’Olot tornarà a portar activitat al centre de la ciutat del divendres 5 al diumenge 7 de juny. El Firal d’Olot concentrarà parades de restauració i artesania, tallers familiars i concerts, amb Ramon Mirabet com un dels noms destacats de dissabte i el concurs de grups novells JOTOCO com a protagonista musical de divendres.

La programació arrencarà divendres a les 17 h i s’allargarà fins a mitjanit tant divendres com dissabte. Segons el programa oficial de la Festa de Corpus, el Firal acollirà propostes gastronòmiques de la comarca amb la participació de La Perla, La Deu, Grup Quinze Ous, La Quinta Justa i Juicy Lucy, a més de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.

La part d’artesania a Olot també tindrà un pes destacat, amb parades i tallers familiars durant la tarda. Divendres es faran activitats com un taller de penjolls d’argila amb flors, un taller per elaborar oli botànic amb plantes i flors de la Garrotxa i una proposta per crear rams de flors de cera. Dissabte, el taller familiar estarà dedicat als Gegants d’Olot, amb un trencaclosques de fusta per muntar, enganxar i pintar.

Música divendres i dissabte al Firal d’Olot

La música començarà divendres a les 20 h amb els concerts del JOTOCO, el concurs de grups novells de la Garrotxa, amb Renameds, Pop Horns i Rancis. A les 22 h actuarà La Cosina, amb una proposta de ritmes d’arrel popular i sonoritats actuals.

Dissabte, la programació musical continuarà a les 20 h amb Genni Knows i a les 22 h amb Ramon Mirabet a Olot, que actuarà dins la programació de la Festa de Corpus d’Olot.

Comerç, gegants i Sardana de Corpus

Una de les novetats comercials serà la Gran Tómbola del Comerç d’Olot, prevista dissabte de 17 a 22 h. La nota de premsa concreta que s’hi podrà participar presentant un tiquet de compra de divendres o dissabte d’un dels comerços adherits a l’Associació de Comerciants d’Olot.

La faràndula olotina mantindrà el seu espai dins la festa. Dissabte a les 18 h sortirà des de l’Hospici la cercavila dels Gegants, Cabeçuts i Cavallets d’Olot. Diumenge, a les 12 h, la plaça Major d’Olot acollirà la Sardana de Corpus amb ballada dels Gegants d’Olot, organitzada per l’Associació Cultural i Sardanista Flor de Fajol.

Notícies relacionades

El programa complet de la Festa de Corpus d’Olot 2026 es pot consultar al web de Descobreix Olot, on també consten els horaris detallats de cada activitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents