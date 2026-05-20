Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista Figueresvídeo crim masclista Figueresmultireincidents Gironacàsting Enredados GironaJonathan Andiccoloms morts GironaGirona FC
instagramlinkedin

La Diputació portarà fibra òptica a tretze municipis rurals gironins

L’actuació rebrà 2,46 milions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i busca millorar la connexió a internet en zones sense banda ampla

Treballs d’instal·lació de fibra òptica en una carretera de les comarques gironines.

Treballs d’instal·lació de fibra òptica en una carretera de les comarques gironines. / Diputació de Girona

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Diputació de Girona ha rebut finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) per instal·lar fibra òptica a tretze municipis rurals de la demarcació on actualment no arriba la connexió a internet de banda ampla. La Direcció General d’Administració Local ha aprovat dues operacions proposades per la corporació dins del programa Feder de Catalunya 2021-2027.

Els municipis beneficiats són Susqueda, Brunyola, Montagut i Oix, Vidrà, Maià de Montcal, Tortellà i Riudaura, en l’operació de les Guilleries i la Garrotxa, i Campelles, Pardines, Fontanals de Cerdanya, Terrades, Mollet de Peralada i Sant Climent Sescebes, en la zona fronterera. En alguns casos, les actuacions se centraran en nuclis concrets, com Sant Martí Sacalm, a Susqueda; Sant Martí Sapresa, a Brunyola, o Urtx, a Fontanals de Cerdanya.

Dues operacions

Les obres s’executaran mitjançant dues línies d’actuació. La primera, anomenada Extensió de la xarxa de fibra òptica a les Guilleries i a la Garrotxa, inclou municipis de l’Osona gironina, l’interior de la Selva i la Garrotxa. En total, preveu vuit actuacions diferenciades per municipi.

La segona operació, Extensió de la xarxa de fibra òptica a la zona fronterera, afecta municipis de l’Alt Empordà, la Cerdanya i el Ripollès. En aquest cas, les obres es desplegaran a través de set actuacions diferenciades.

L’objectiu és millorar la connectivitat digital, reduir l’escletxa digital i contribuir a la lluita contra el despoblament. La Diputació també vincula el projecte a la millora de la competitivitat econòmica del territori, l’accés als serveis bàsics, la cohesió territorial i social i la reducció de les desigualtats entre zones urbanes i rurals.

Més de sis milions

El cost subvencionable de les actuacions és de 6.159.237,87 euros. La Diputació de Girona n’assumirà el 60%, amb una aportació de 3.695.542,72 euros, mentre que el programa Feder en cofinançarà el 40% restant, amb 2.463.695,15 euros.

Notícies relacionades

Els projectes s’emmarquen en l’Estratègia Territorial Integrada per a la demarcació de Girona i estan alineats amb els objectius de l’Agenda Rural de Catalunya, especialment en matèria de connectivitat, sostenibilitat ambiental, accés als serveis bàsics i equitat territorial.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
  2. «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
  3. Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
  4. El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
  5. El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
  6. «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
  7. Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
  8. Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva

Les imatges dels catalitzadors robats i localitzats durant una investigació dels Mossos

Les imatges dels catalitzadors robats i localitzats durant una investigació dels Mossos

Els metges protesten per reclamar solucions a la sobrecàrrega laboral en una nova jornada de vaga

Els metges protesten per reclamar solucions a la sobrecàrrega laboral en una nova jornada de vaga

Vídeo: Els metges protesten davant la Generalitat per reclamar solucions a la sobrecàrrega laboral en una nova jornada de vaga

Disney+ es converteix en la gran casa de l'anime: des d''Oliver y Benji' fins a 'Bola de drac' passant per 'Naruto'

Disney+ es converteix en la gran casa de l'anime: des d''Oliver y Benji' fins a 'Bola de drac' passant per 'Naruto'

El regidor d'Acció Climàtica de Girona reclama al Congrés que la xarxa elèctrica sigui de titularitat pública

El regidor d'Acció Climàtica de Girona reclama al Congrés que la xarxa elèctrica sigui de titularitat pública

Courtois serà el líder del vestidor amb Mourinho

Courtois serà el líder del vestidor amb Mourinho

Pablo Motos s'enfronta a Marcos Llorente per l'ús de la crema solar: "No estem d'acord"

Pablo Motos s'enfronta a Marcos Llorente per l'ús de la crema solar: "No estem d'acord"

Victoria Luengo: "Quan es parla d'una dona forta, jo penso en una dona normal"

Victoria Luengo: "Quan es parla d'una dona forta, jo penso en una dona normal"
Tracking Pixel Contents