La Diputació portarà fibra òptica a tretze municipis rurals gironins
L’actuació rebrà 2,46 milions del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i busca millorar la connexió a internet en zones sense banda ampla
La Diputació de Girona ha rebut finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) per instal·lar fibra òptica a tretze municipis rurals de la demarcació on actualment no arriba la connexió a internet de banda ampla. La Direcció General d’Administració Local ha aprovat dues operacions proposades per la corporació dins del programa Feder de Catalunya 2021-2027.
Els municipis beneficiats són Susqueda, Brunyola, Montagut i Oix, Vidrà, Maià de Montcal, Tortellà i Riudaura, en l’operació de les Guilleries i la Garrotxa, i Campelles, Pardines, Fontanals de Cerdanya, Terrades, Mollet de Peralada i Sant Climent Sescebes, en la zona fronterera. En alguns casos, les actuacions se centraran en nuclis concrets, com Sant Martí Sacalm, a Susqueda; Sant Martí Sapresa, a Brunyola, o Urtx, a Fontanals de Cerdanya.
Dues operacions
Les obres s’executaran mitjançant dues línies d’actuació. La primera, anomenada Extensió de la xarxa de fibra òptica a les Guilleries i a la Garrotxa, inclou municipis de l’Osona gironina, l’interior de la Selva i la Garrotxa. En total, preveu vuit actuacions diferenciades per municipi.
La segona operació, Extensió de la xarxa de fibra òptica a la zona fronterera, afecta municipis de l’Alt Empordà, la Cerdanya i el Ripollès. En aquest cas, les obres es desplegaran a través de set actuacions diferenciades.
L’objectiu és millorar la connectivitat digital, reduir l’escletxa digital i contribuir a la lluita contra el despoblament. La Diputació també vincula el projecte a la millora de la competitivitat econòmica del territori, l’accés als serveis bàsics, la cohesió territorial i social i la reducció de les desigualtats entre zones urbanes i rurals.
Més de sis milions
El cost subvencionable de les actuacions és de 6.159.237,87 euros. La Diputació de Girona n’assumirà el 60%, amb una aportació de 3.695.542,72 euros, mentre que el programa Feder en cofinançarà el 40% restant, amb 2.463.695,15 euros.
Els projectes s’emmarquen en l’Estratègia Territorial Integrada per a la demarcació de Girona i estan alineats amb els objectius de l’Agenda Rural de Catalunya, especialment en matèria de connectivitat, sostenibilitat ambiental, accés als serveis bàsics i equitat territorial.
