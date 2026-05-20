El Consell Comarcal crea la Distinció Santi Reixach a la Garrotxa
El premi s'integrarà als premis Garrotxí de l'Any, que arriben a la 20a edició, i se sumarà als sis guardons existents
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha creat la Distinció Santi Reixach, un nou guardó que reconeixerà persones, entitats, institucions, col·lectius o empreses que hagin destacat per una trajectòria o per una actuació concreta vinculada als valors de diàleg, consens, generositat i compromís amb la Garrotxa. El primer lliurament es farà el dijous 4 de juny, a les 20.30 hores, als Paratges de la Deu d’Olot, durant els premis Garrotxí de l’Any.
La iniciativa pren el nom de Santi Reixach i Garriga, president del Consell Comarcal de la Garrotxa i també exalcalde de la Vall de Bianya, que va morir de manera inesperada el novembre passat. Segons el Consell Comarcal, la distinció neix a proposta del Consell d’Alcaldies com a reconeixement pòstum a la seva manera d’entendre la política comarcal.
La presentació es va fer dimarts al matí al claustre central de l’Escola d’Art d’Olot, amb la participació de l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós; el president del Consell Comarcal, Albert Danés, i el director de l’Escola d’Art, Toni López. També hi van assistir representants del Consell Comarcal i de CIT Olot, l’entitat organitzadora dels premis Garrotxí de l’Any.
Una peça nascuda a l’Escola d’Art d’Olot
La Distinció Santi Reixach anirà acompanyada de “L’Atuell”, una peça ceràmica creada per Amat Solanilla, alumne de l’Escola d’Art d’Olot. L’obra havia estat concebuda inicialment com a nou obsequi institucional del Consell Comarcal, en el marc d’una col·laboració que el mateix Reixach havia impulsat amb el centre.
La peça seleccionada es convertirà ara també en el símbol físic de la distinció. Se n’han fet 50 exemplars numerats. Cada persona o entitat guardonada rebrà una d’aquestes peces, mentre que la resta de l’any “L’Atuell” mantindrà la funció prevista inicialment com a obsequi institucional del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Segons la descripció facilitada pel Consell, “L’Atuell” vol representar la Garrotxa a través dels colors, textures i formes del territori. La peça reposa sobre una base de roure amb les paraules diàleg, consens, generositat, compromís i la Garrotxa gravades a foc, juntament amb el logotip del Consell Comarcal. El conjunt es completa amb una capsa feta a mida i un certificat d’autenticitat signat per l’autor.
La Sala Santi Reixach
El reconeixement institucional a Reixach també s’ha concretat en el canvi de nom de la Sala de Juntes del Consell Comarcal, que passa a dir-se Sala Santi Reixach. L’acte de descoberta de la nova retolació es va fer durant una trobada amb la família Reixach-Carré, membres del Consell d’Alcaldies, del ple comarcal i de la direcció dels consorcis.
En aquesta mateixa trobada, la família va rebre l’original de “L’Atuell”, cedit pel seu autor. L’acte es va fer a la Sala de Plens del Consell Comarcal.
La nova distinció s’incorporarà als premis Garrotxí de l’Any, que aquest 2026 arriben a la 20a edició. Fins ara s’hi lliuraven sis guardons, entre els quals el premi a la trajectòria personal, jove promesa i les millors iniciatives empresarials i socials de la comarca. Amb la Distinció Santi Reixach, el certamen passarà a tenir-ne set. L’acte serà conduït per Joel Tallant i es podrà seguir en directe per Olot TV.
