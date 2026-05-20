Opinió
La diversitat comercial de Platja d’Aro: identitat, dinamisme i futur
Maurici Jiménez Ruiz
Passejar per Platja d’Aro és molt més que recórrer un destí turístic de la Costa Brava. És descobrir un espai comercial viu, divers i en constant transformació, on conviuen marques internacionals, botigues familiars i establiments especialitzats. Aquesta combinació és, precisament, una de les grans fortaleses del municipi: la capacitat d’oferir una experiència comercial plural, atractiva i oberta durant tot l’any.
El comerç ha estat històricament un dels principals motors econòmics i socials de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, i el creixement del municipi ha anat estretament lligat a la seva vocació comercial i turística. Actualment, Platja d’Aro disposa de més de 1.300 locals comercials i activitats econòmiques censades, amb un índex d’ocupació que el situa entre els municipis amb millor salut comercial de Catalunya. Aquest teixit no només genera activitat econòmica i ocupació, sinó que també construeix identitat urbana i cohesió social.
Un dels grans valors del municipi és la convivència entre diferents models de comerç. A Platja d’Aro hi trobem des de botigues de proximitat i negocis familiars que han passat de generació en generació, fins a marques reconegudes que han escollit el municipi com a punt estratègic. Amb prop de 9 comerços per cada 100 habitants, una de les ràtios més elevades del país, el municipi demostra una capacitat excepcional per donar servei i generar dinamisme. Aquesta coexistència aporta riquesa, amplia l’oferta i converteix la destinació en un espai atractiu tant per als residents com per als visitants.
El comerç local hi té un paper especialment rellevant. Més enllà de l’activitat econòmica, els establiments de proximitat aporten tracte humà, coneixement del client i una manera d’entendre el consum basada en la confiança i la vinculació amb el territori. Són aquests establiments els que recomanen, escolten, personalitzen i creen relacions que van més enllà de la simple compra.
També cal destacar la capacitat d’adaptació del comerç del municipi, que ha sabut evolucionar amb els nous hàbits de consum, incorporant tendències, modernitzant espais i apostant per experiències més completes. Avui, comprar ja no és només adquirir un producte: és viure una experiència vinculada a l’entorn, a la restauració, al passeig i a l’oci. En aquest sentit, a Platja d’Aro s’ha consolidat un model comercial que combina activitat econòmica, atractiu turístic i qualitat urbana.
Tanmateix, el sector afronta reptes importants. La digitalització, l’auge del comerç electrònic, els canvis en els hàbits de consum i la competència global obliguen els establiments a reinventar-se constantment. A això s’hi afegeixen factors com l’increment dels costos, la dificultat per trobar relleu generacional o la necessitat de captar i fidelitzar talent. El comerç actual necessita innovar, comunicar millor, generar experiiences i reforçar la seva connexió emocional amb el consumidor.
En aquest context, el comerç local té una oportunitat enorme: la proximitat. Allò que no poden oferir les plataformes digitals és el contacte humà, el coneixement del territori i la capacitat de convertir cada compra en una experiència personal. Per això és fonamental continuar impulsant polítiques de suport al petit comerç, fomentar la col·laboració entre establiments de la mà de les associacions del sector en coordinació amb l’Ajuntament, i reforçar la idea que consumir localment és també invertir en qualitat de vida, en ocupació i en identitat de poble.
A Platja d’Aro s’exemplifica com el comerç és molt més que una activitat econòmica. És dinamització social, projecció exterior i construcció de comunitat. La diversitat comercial és un actiu estratègic que contribueix a fer del municipi una destinació singular, viva i competitiva. Preservar aquesta riquesa, potenciar el talent local i afrontar els nous reptes amb visió compartida serà clau perquè el comerç continuï sent una de les grans ànimes de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró en els anys vinents.
