Expulsen set multireincidents a les comarques de Girona, entre ells un detingut per gihadisme a Olot
La Policia Nacional ha repatriat sis marroquins i un gambià que acumulaven més de 100 antecedents per robatoris violents, robatoris en habitatges, una agressió sexual i altres delictes
La Policia Nacional ha fet efectiva l’expulsió del territori espanyol de set ciutadans estrangers multireincidents que actuaven principalment a les comarques gironines i que acumulaven, en conjunt, més de 100 antecedents policials i judicials per diferents delictes. Entre els expulsats hi ha un home que havia estat detingut a Olot per gihadisme, un altre acusat d’una agressió sexual i diversos individus amb antecedents per robatoris violents, robatoris en habitatges i altres fets delictius, segons ha pogut saber Diari de Girona.
Segons ha pogut saber aquest diari, es tracta de sis ciutadans marroquins i un gambià. La seva expulsió s’ha pogut materialitzar ara després de completar els tràmits administratius i judicials corresponents. En el cas de l’home detingut al seu dia a Olot per presumptes vincles amb el gihadisme, l’expulsió no s’havia pogut executar fins ara perquè havia recorregut la decisió. Un cop resolt aquest procediment, la Policia Nacional ha pogut fer efectiva la seva repatriació, segons fonts policials.
L’operatiu va ser dirigit i coordinat per agents de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Girona, en col·laboració amb la Unitat Central de Repatriacions. També hi van participar els Mossos d’Esquadra de Girona i Santa Coloma de Farners i les policies locals de Banyoles, Sant Hilari Sacalm i Olot, que van intervenir en la recerca i localització dels perfils inclosos en el dispositiu.
La intervenció es va activar arran d’un vol de repatriació fletat i es va haver de culminar en un marge de 72 hores des que es va confirmar el trasllat. Segons la Policia Nacional, un operatiu d’aquest tipus requereix un ampli desplegament d’agents i mitjans per fer possible la detenció, el trasllat i l’execució efectiva de les expulsions.
La Policia Nacional recorda que la repatriació de ciutadans estrangers, ja sigui per expulsió o devolució, és una competència específica del cos i queda regulada per la Llei orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. El procediment exigeix coordinació amb diferents organismes oficials, com la judicatura, la Fiscalia, l’Advocacia, la Delegació i Subdelegació del Govern, la Secretaria d’Estat de Seguretat, institucions penitenciàries i cossos consulars.
El cos policial subratlla que aquests trasllats es fan garantint els drets dels detinguts i seguint protocols que prohibeixen pràctiques abusives o discriminatòries. Els desplaçaments es poden fer per via terrestre, aèria o marítima.
La multireincidència continua sent un dels objectius prioritaris dels cossos policials pel seu impacte en la seguretat ciutadana. En aquest cas, la Policia Nacional defensa que l’expulsió dels set ciutadans respon al compliment de la legislació vigent en matèria d’estrangeria i de les resolucions judicials.
