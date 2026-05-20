«Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
El menor està ingressat a Vall d’Hebron per una aplàsia medul·lar autoimmune i ha iniciat un tractament amb immunosupressors abans de saber si caldrà un trasplantament
El municipi organitza un cap de setmana solidari el 30 i 31 de maig amb la recollida de mostres i activitats en benefici de la Casa dels Xuklis de Barcelona
La vida de Joel Franch i la seva família, residents a les Planes d'Hostoles, va fer un gir de 360 graus fa dos mesos. Un dia de març, el nen havia anat a l’escola i després a la jornada de portes obertes de l’institut d'Amer on havia de començar primer d’ESO al setembre. Tot havia transcorregut amb normalitat fins que, al vespre, ja a casa, els seus pares li van veure unes petites taques a les cames.
La família va consultar-ho amb una pediatra coneguda i la resposta inesperada va ser que immediatament havien d'anar al Trueta per fer-se unes proves. Un cop fetes les analítiques, van poder comprovar que tenia les plaquetes molt baixes, anèmia i poques defenses. L’endemà el van derivar a Vall d’Hebron.
"La primera sospita de la família va ser la leucèmia, però els metges la van descartar", explica la seva mare. El diagnòstic va ser una aplàsia medul·lar, una malaltia en què la medul·la òssia deixa de produir correctament les cèl·lules de la sang.
Després d'analitzar-ne la procedència, els estudis han acabat determinant que és d’origen autoimmune. Per això, abans de plantejar un trasplantament, els especialistes han optat per iniciar un tractament amb immunosupressors.
El tractament ha obligat el nen a ingressar durant quatre setmanes a Vall d’Hebron, però si no funciona, la família haurà d’encarar l’opció del trasplantament.
Crida solidària
D’aquesta situació ha nascut la crida «Joel, no jugues sol», una iniciativa que té com a objectiu ampliar el registre de possibles donants de moll de l'os. La família insisteix que la mobilització no és només per a Joel Franch. «Ho fem per ell o per altra gent que ho pugui necessitar», explica la mare. A Vall d’Hebron i a la Casa dels Xuklis, on s’allotgen mentre dura el tractament, conviuen amb altres famílies amb infants que també esperen o han necessitat un trasplantament. Aquesta experiència els ha fet veure la importància que hi hagi persones joves inscrites al registre, ja que els donants només poden tenir enter 18 i 40 anys.
L’alcalde de les Planes d’Hostoles, Marc Puig, explica que la proposta va sorgir arran de la situació de la família i de la voluntat de convertir el suport del poble en una acció concreta. L’Ajuntament va contactar amb el Banc de Sang per poder organitzar la jornada al municipi i evitar que els veïns s’hagin de desplaçar fins al Trueta o a altres punts habituals per fer aquest tipus de prova.
Puig assegura que la resposta està sent «molt bona» i que la crida ha traspassat els límits del municipi. «No només hi ha gent del poble, sinó també de l’entorn», destaca. Puig recorda que les Planes ja havia viscut anteriorment un altre cas que va mobilitzar la ciutadania per la necessitat de donacions, i que això també ha fet que molta gent sigui especialment sensible a la campanya.
La mobilització s’allargarà tot el cap de setmana. Diumenge 31 de maig també s’han organitzat activitats lúdiques, concerts i una arrossada popular per recollir fons en benefici de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) i de la Casa dels Xuklis. Segons detalla Puig, hi haurà set grups musicals i propostes vinculades a la dansa urbana, arran de la implicació d’una empresa que fa aquesta activitat extraescolar al municipi.
Refugi de la família
Precisament, la Casa dels Xuklis s’ha convertit aquests dies en el refugi de la família. Poder allotjar-s’hi els ha permès estar a prop de l’hospital mentre Joel Franch rep el tractament. La seva mare també posa sobre la taula la dificultat de compaginar la malaltia d’un fill amb la vida laboral. Ella ha pogut acollir-se a la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (CUME), però el pare del nen continua treballant i va i ve de les Planes. "Tots dos som autònoms i el fet que només donin l'ajut a un de nosaltres dos és totalment insuficient", lamenta la mare.
El cop, admet, ha estat sobtat. «La vida fa un gir en un moment, el nostre fill es pregunta sovint per què li ha tocat a ell", lamenta. Tot i això, agraeix el suport i la tasca dels professionals. "Tenim una gran sort de viure a aquí amb aquest sistema sanitari que entre tots hem de cuidar", admet.
La campanya també ha arribat al món del futbol. En un vídeo de suport de la campanya hi apareixen, entre d’altres, el jugador del Barça Pau Cubarsí, l’entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, i membres de l’equip de futbol on juga el noi. «No tenim paraules, els missatges han donat molta força a en Joel», admet la seva mare, davant la bona resposta rebuda. "Es va emocionar especialment amb el missatge de Cubarsí, perquè és seguidor del Barça; la veritat és que hem quedat molt sorpresos davant l'onada de solidaritat i suport que hem anat rebent", conclou.
