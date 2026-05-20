De les màquines d’snacks a la fideuà: la cantina saludable de la Fundació Drissa transforma els àpats a l’ERAM
El projecte “Menús amb sentit” uneix salut mental, cuina saludable, tecnologia i producte ecològic i de proximitat en una proposta pionera que transforma la restauració universitària
La iniciativa s'estendrà a la seu de la Generalitat de Girona
Fa gairebé un any, l’Escola Universitària de les arts ERAM-UdG va apostar per canviar la manera d’entendre la restauració ràpida dins un campus universitari. On habitualment hi ha snacks, refrescos i productes ultraprocessats, la Fundació Drissa hi va instal·lar una cantina automàtica amb amanides ecològiques, fideuà, risotto de bolets, cremes de verdures o brownies casolans.
Mesos després, el projecte Menús amb sentit s’ha consolidat com una experiència pionera a les comarques gironines, convertint el campus d’ERAM (Salt) en un espai d’alimentació saludable amb impacte social.
La iniciativa, impulsada per BDrissa —la divisió agroalimentària de la Fundació Drissa, entitat sense ànim de lucre dedicada a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental—, ha superat durant aquest primer any els 1.500 àpats servits a estudiants, professorat i personal del centre, amb una mitjana de prop de 215 plats mensuals. El projecte s’ha desenvolupat en un entorn universitari reduït, amb una comunitat aproximada d’unes 150 persones entre estudiants i treballadors, fet que reforça la bona acollida de la proposta i evidencia una elevada penetració dins el públic potencial del campus.
El projecte combina alimentació saludable, sostenibilitat, innovació tecnològica i inserció laboral en un únic model basat en el concepte Una sola salut (One Health), que connecta salut humana, salut ambiental i salut comunitària.
El director de l’ERAM, Miquel Bisbe, destaca que el projecte “ha encaixat perfectament amb la mirada innovadora i social del centre”. Segons Bisbe, “la universitat també ha de ser un espai on es promoguin hàbits saludables, sostenibilitat i compromís social. La cantina BDrissa aporta valor al dia a dia del campus i connecta molt bé amb les inquietuds de les noves generacions”.
La directora de la Fundació Drissa, Núria Martínez, assegura que “aquest projecte demostra que és possible unir alimentació saludable, innovació i inclusió social en una proposta real i quotidiana”. La directora destaca que “cada àpat que surt de la cantina genera ocupació i ajuda a construir una comunitat més saludable”.
Tecnologia clau
La tecnologia és un altre dels elements diferencials de la iniciativa. La cantina funciona amb una plataforma digital equipada amb refrigeració industrial, pagament contactless, control automàtic de caducitat i connectivitat remota per gestionar incidències i estoc en temps real. La màquina també permet consultar ingredients, al·lèrgens, calories i informació nutricional dels plats, facilitant un consum més conscient i saludable.
L’experiència iniciada a l’ERAM continuarà creixent aquest mes de maig amb la instal·lació d’una nova cantina saludable BDrissa a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. Aquesta ampliació permetrà portar el model “Menús amb sentit” a un nou entorn institucional amb centenars de treballadors, i acostar l’alimentació saludable, amb impacte social, a un públic laboral més ampli.
A partir del proper mes de setembre, la proposta incorporarà nous plats elaborats en col·laboració amb l’Escola d’Hostaleria de Girona, com ara botifarra amb bolets, lluç amb patates o mandonguilles amb sèpia, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta i adaptar-la a nous perfils de consumidors.
