El PP porta al Parlament la multa a un pagès de Ventalló per denunciar l’“ofec” al sector primari
El diputat gironí Jaume Veray acusa el Govern d’excés de burocràcia i també critica la situació de la pesca i el pla caducat de la gamba de Palamós
El diputat gironí del PP al Parlament, Jaume Veray, ha portat al ple el cas del pagès de Ventalló multat amb més de 10.000 euros per denunciar el que considera un “ofec” al sector primari català. Durant una interpel·lació al Govern, Veray ha acusat l’executiu de viure “completament desconnectat del món rural” i d’“asfixiar” agricultors, ramaders i pescadors amb burocràcia, sancions i abandonament.
El parlamentari popular s’ha referit a la sanció imposada a un agricultor de Ventalló per anunciar la venda dels seus productes a la finca i per reutilitzar caixes agrícoles. “Parlen de sostenibilitat i lluita contra el malbaratament alimentari, però quan poden recaptar, no perdonen”, ha criticat Veray. Segons el diputat, el Govern ha convertit el sector primari en una “gimcana burocràtica permanent”, amb tràmits, restriccions i obstacles que dificulten cada vegada més la viabilitat econòmica de les explotacions. “No és que no els deixin viure: és que ja ni els deixen sobreviure”, ha afirmat.
Veray també ha criticat la gestió de la pesta porcina africana i de la dermatosi nodular bovina, i ha acusat el Govern d’“improvisació, falta de previsió i propaganda”. Segons ha dit, moltes explotacions es troben “al límit del tancament”. Pel que fa al sector pesquer, el diputat gironí ha denunciat la “incertesa insuportable” que, segons el PP, pateixen els pescadors catalans perquè encara no saben quants dies podran sortir a feinejar. També ha criticat la reducció de quotes i l’increment dels costos vinculats a l’activitat, com el combustible.
“Un model que funciona”
En clau gironina, Veray ha retret al Govern que encara no hagi renovat el pla de gestió de la gamba de Palamós, que ha definit com “un model que funciona”, però que, segons ha assegurat, fa dos anys que està caducat. El diputat popular ha afirmat que el sector està “destrossat” i sense “ànim ni per queixar-se”.
