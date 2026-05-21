Augmenten un 30% les denúncies per LGBTI-fòbia a Catalunya
Els joves concentren una de cada tres consultes realitzades als serveis LGBTI+
La Xarxa SAI va atendre 2.229 consultes el 2025, un 9% més que el 2024
Pau Gàlvez: «Dues consideracions: les víctimes veuen que hi ha una legislació a la qual es poden agafar i les paraules d’odi comporten accions d’odi»
T.C.C.
Les persones joves són el col·lectiu que més ha recorregut als serveis d’acompanyament a persones LGBTI+ de Catalunya durant el 2025. Segons dades del Departament d’Igualtat i Feminisme, la Xarxa SAI LGBTI+ va atendre l’any passat 2.229 consultes, un 9% més que el 2024. D’aquest total, 792 les van fer persones d’entre 18 i 29 anys, una xifra que representa el 35% del conjunt d’atencions. La franja d’entre 18 i 23 anys concentra, per si sola, el 20% de les consultes. Les dades es fan públiques coincidint amb el fet que aquest cap de setmana s’ha celebrat el Dia Internacional contra la LGBTIfòbia.
La Generalitat interpreta aquestes dades com una mostra de la consolidació dels SAI com a serveis de proximitat per oferir informació, assessorament i acompanyament a les persones LGBTI+ i al seu entorn. Actualment, Catalunya disposa de 114 serveis integrats en aquesta xarxa, desplegats arreu del territori, que atenen consultes relacionades amb l’orientació sexual, la identitat o expressió de gènere, possibles situacions de discriminació o demandes d’acompanyament.
L’augment de consultes coincideix amb un increment de les denúncies per LGBTI-fòbia registrades pels serveis del Departament. Durant el 2025 se n’han comptabilitzat 206, un 30% més que l’any anterior. D’aquestes, 100 s’han tramitat a través de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació i 106 han estat recollides per la Xarxa SAI LGBTI+.
Es confirma la tendència
El gironí Pau Gàlvez, president del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, considera que aquestes dades «no fan res més que confirmar» una tendència que també recullen altres registres. En aquest sentit, recorda que l’Observatori contra l’LGBTI-fòbia va registrar el 2025 353 incidències, la xifra més alta des que es recullen dades, amb un augment de l’11% respecte al 2024.
Segons Gàlvez, l’increment té una doble lectura. D’una banda, apunta que les víctimes cada vegada identifiquen més que hi ha una legislació i uns canals als quals es poden acollir per denunciar agressions o incidències LGBTI-fòbiques. De l’altra, alerta de l’augment dels discursos d’odi, que, segons remarca, «no són innocus», sinó que poden actuar com a «incitació a l’odi». «Les paraules d’odi comporten accions d’odi», adverteix.
El president del FAGC vincula aquest context amb l’auge de discursos impulsats per sectors d’ultradreta i entitats reaccionàries contra les comunitats LGBTI+. Segons Gàlvez, aquests missatges poden contribuir a envalentir determinades actituds discriminatòries i fer que alguns agressors se sentin avalats per aquests posicionaments.
Tot i l’augment dels registres oficials, Gàlvez insisteix que les violències contra les persones LGBTI+ continuen infradenunciades. Per això defensa la necessitat de continuar fent pedagogia de la denúncia i de visibilitzar una violència que qualifica d’«estructural». «Solament aconseguirem que hi hagi polítiques reals si hi ha una visibilització», sosté. Segons afegeix, aquesta visibilització ha d’incloure tant les agressions com les incidències i discriminacions quotidianes que encara afecten les comunitats LGBTI+.
«Cal continuar fent pedagogia de la necessitat de la denúncia perquè cal visibilitzar aquesta violència estructural»
Pel que fa a l’activitat específica dels SAI, les incidències recollides per aquests serveis han baixat de 306 el 2024 a 204 el 2025, una reducció del 33%. Aquesta davallada contrasta amb l’augment de consultes i denúncies globals, i mostra la diversitat de canals pels quals es comuniquen o es tramiten les situacions de discriminació.
En el conjunt de l’activitat de la xarxa, les consultes representen prop del 92% de les actuacions, mentre que les incidències suposen el 8% restant. Les persones trans concentren el volum més important d’incidències registrades pels serveis, amb el 46% del total.
L’Oficina d’Igualtat de Tracte també ha incrementat de manera sostinguda la seva activitat els darrers anys: va passar de 23 denúncies el 2022 a 37 el 2023, 56 el 2024 i 100 el 2025. L’homofòbia és la principal tipologia de discriminació denunciada, amb el 34% dels casos, seguida de la transfòbia, amb el 27%; la misogínia, amb l’11%; i la lesbofòbia, amb el 10%.
Les dades s’han fet públiques coincidint amb el Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia, que se celebra el 17 de maig. Amb motiu d’aquesta jornada, el Consell Nacional LGBTI ha aprovat un manifest en què reclama continuar avançant en el desplegament de la llei catalana dels drets de les persones LGBTI i reforçar la xarxa de serveis d’atenció i acompanyament arreu del territori.
Les entitats insisteixen que l’augment de denúncies no només s’ha de llegir com una dada negativa, sinó també com un indicador que més persones decideixen trencar el silenci i acudir als serveis disponibles. El repte, apunten, és reforçar la confiança en els canals de denúncia i combatre les causes que continuen generant discriminacions.
