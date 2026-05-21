Banyoles inverteix prop de 20.000 euros per millorar el pavelló de la Farga
L’Ajuntament ha reparat el parquet interior i ha adequat la pista exterior de 3x3 amb noves cistelles i el repintat de les línies
Redacció
L’Ajuntament de Banyoles ha invertit prop de 20.000 euros en diferents actuacions de millora al pavelló de la Farga, tant a l’interior com a l’exterior de l’equipament esportiu. Els treballs s’han dut a terme durant les darreres setmanes i estaran enllestits coincidint amb la celebració de la Final a 4 del Campionat de Catalunya U17, que es disputarà aquest cap de setmana a la ciutat.
A l’interior del pavelló, l’actuació principal ha consistit en la reparació del parquet, amb el repintat de les línies de joc i l’envernissat de la superfície. Segons ha detallat el regidor d’Esports, Jordi Congost, es tractava d’una intervenció “molt necessària” a causa del desgast del paviment. Aquesta actuació ha tingut un cost de 17.751 euros.
Paral·lelament, a l’exterior del pavelló s’han instal·lat dues cistelles i s’han repintat les línies de la pista per adequar-la a la pràctica del bàsquet 3x3. En aquest cas, la inversió ha estat de 2.178 euros.
Les millores s’estrenaran aquest cap de setmana, 23 i 24 de maig, amb la fase final del Campionat de Catalunya Júnior Masculí Preferent de primer any. La competició reunirà el JAC Sants Barcelona, el Motorola CB Sant Josep Badalona, el Basket Almeda de Cornellà de Llobregat i el CB L’Hospitalet B.
Les semifinals es disputaran dissabte a la tarda, amb el primer partit previst a les quatre i el segon a les sis. Diumenge, la final de consolació serà a les deu del matí i la final es jugarà a les dotze del migdia.
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal