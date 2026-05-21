Girona entra en mode estiu: on farà més calor els pròxims dies

L’interior de les comarques gironines pot acostar-se als 30 graus entre divendres i el cap de setmana, mentre la Costa Brava quedarà més moderada

Turistes visitant Girona en plena onada de calor, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Jesús Badenes

La primavera porta calor d’estiu a Girona. El sol guanyarà terreny els pròxims dies i les temperatures s’aniran enfilant fins a deixar màximes pròximes als 30 graus a l’interior de les comarques gironines.

No serà una calor extrema ni hi ha, de moment, avisos actius per Catalunya segons l’AEMET, però sí un canvi clar de sensació: migdia més carregat, tardes càlides i poca ombra per a qui faci vida al carrer.

El salt es notarà sobretot entre divendres i el cap de setmana. A Girona ciutat, Meteocat preveu cel serè, sense pluja, i temperatures que poden arribar als 30 graus a les hores centrals del dia. El patró és estable: sol, ambient sec i absència de precipitació en una recta final de maig que arriba amb ritme de juny.

L’interior escalfarà més que la Costa Brava

El mapa de la calor no serà igual a tot arreu. El Gironès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i punts de la Selva interior poden viure les jornades més càlides, amb valors al voltant dels 29 o 31 graus. A Olot i altres municipis interiors, la sensació serà clarament d’estiu, sobretot quan el sol caigui de ple sobre carrers, places i zones sense ombra.

A Figueres, la previsió també apunta a ambient càlid, tot i que amb màximes una mica més contingudes els primers dies. Al litoral, en canvi, la Costa Brava tindrà una calor més suavitzada. A Blanes i al sud de la costa, les temperatures quedaran més baixes que a l’interior, amb un ambient agradable però igualment més estiuenc que primaveral.

Sense pluja i amb les hores centrals més feixugues

La franja més carregada serà la del migdia i primera hora de la tarda. Entre les dotze i les sis, el sol pesarà més, especialment en activitats a l’aire lliure, feines exposades, patis escolars, desplaçaments a peu i pràctica esportiva. Sense pluja prevista a curt termini, el temps serà estable, però també més exigent per a les persones vulnerables.

La recomanació és simple: aigua a mà, evitar esforços forts a les hores centrals i buscar ombra sempre que es pugui. No és una situació d’alerta, però sí una calorada prou clara per canviar hàbits durant uns dies.

Les xarxes ja han posat nom a la sensació

Diversos observadors meteorològics han parlat a les xarxes d’una calorada sostinguda i d’un ambient de ple estiu a Catalunya. Les publicacions apunten a valors de 30-34 graus en zones interiors i a una continuïtat de la calor durant dies. La tendència encaixa amb la previsió oficial per a Girona: estabilitat, sol i temperatures altes per a l’època.

El final de maig, per tant, arribarà amb poca pluja, molta llum i una pregunta pràctica per als pròxims dies: on tocarà més el sol i a quina hora convindrà esquivar-lo. A les comarques gironines, la resposta passa sobretot per l’interior i per les hores centrals del dia.

