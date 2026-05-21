Un conseller socialista del Ripollès s’alinea amb els regidors “cessats” de Ripoll
El campdevanolenc Xavier Capdevila critica la decisió del PSC de fer fora Enric Pérez i Anna-Belén Avilés
El conseller Xavier Capdevila (PSC-CP) va criticar la decisió del partit al qual representa tant a l’Ajuntament de Campdevànol com al Consell, en el ple que dimarts al vespre va celebrar-se en l’ens comarcal. Capdevila va donar les gràcies a Enric Pérez, que d’ençà que va perdre la condició de regidor de l’Ajuntament de Ripoll també va deixar el càrrec de conseller comarcal, del qual n’era vicepresident segon i portaveu dels socialistes. A més, Capdevila va remarcar que es tracta d’una decisió de partit que ell no només no compartia sinó que la troba “injusta”. En les paraules de comiat a Pérez -que ja no era al plenari- va retreure que “no ens podem omplir la boca de municipalisme” i, en canvi, quan algú pren una determinació en clau local “no se li respecti”. Per reblar la intervenció va afirmar que espera que a partir d’ara “arribin més bones persones com l’Enric i l’Anna-Belén Avilés a la política”. Pérez i Avilés van ser forçats a dimitir com a regidors de Ripoll després d'haver-se abstingut en la votació dels pressupostos d'aquest any, facilitant que Aliança Catalana els pogués aprovar.
Divisió sanitària
Les paraules de Capdevila van ser secundades pels aplaudiments de gairebé tots els consellers presents en el ple, però no s'hi va sumar el seu company de grup, el camprodoní Joan Sarria, que tot just fa uns mesos va entrar al Consell en substitució de l’alcalde de Camprodon i delegat del govern de la Generalitat a les comarques gironines, Xavier Guitart. Aquesta no és la primera vegada que Xavier Capdevila manté un discurs que s’allunya dels paràmetres del PSC. Quan fa uns mesos es va tractar el tema de la divisió sanitària que la Generalitat vol provocar a la comarca, desviant l’hospital de referència dels habitants de la Vall de Camprodon cap a Olot en lloc de Campdevànol, ja va mantenir-se ferm en defensar el manifest que prèviament havia aprovat com a regidor de l’Ajuntament campdevanolenc.
