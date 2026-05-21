La Garrotxa reforça el transport públic als nuclis petits i als polígons
El Consell Comarcal gestionarà línies cap a Batet, Oix i Riudaura, reforçarà el servei a Santa Pau i Mieres i mantindrà transport a demanda en zones de baixa demanda
Moure’s per la Garrotxa sense cotxe no sempre és fàcil. En una comarca de pobles petits, nuclis disseminats, carreteres estretes i polígons allunyats dels centres urbans, una línia d’autobús pot ser molt més que un servei: pot ser la manera d’arribar a la feina, a classe, al metge o a Olot per fer gestions.
El Consell Comarcal de la Garrotxa assumirà ara la gestió de diversos serveis de transport públic per carretera per encàrrec de la Generalitat. El ple comarcal ha aprovat per unanimitat el conveni tramès pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica, que preveu un finançament de fins a 238.772,90 euros per cobrir les despeses del servei.
L’acord inclou les línies Olot-Batet, Olot-Oix i Olot-Riudaura, el reforç de la connexió Olot-Santa Pau-Mieres, el servei als polígons industrials de Begudà i Politger, amb prolongació a Montagut i Tortellà, i el transport a demanda a diversos nuclis petits de població.
Trajectes amb poca demanda
No és un canvi menor. A la Garrotxa, el mapa del transport públic no es pot llegir només amb criteris de volum d’usuaris. Hi ha trajectes que tenen poca demanda, però que resulten essencials per mantenir connectats pobles, barris rurals i zones de treball. Aquest és precisament l’espai que vol cobrir el conveni: serveis que difícilment tindrien el mateix encaix en una xarxa pensada només per a corredors amb molts viatgers.
El document dona continuïtat a la col·laboració entre la Generalitat i el Consell Comarcal, que, segons l’ens, treballen conjuntament des del 1991 per millorar el transport públic de viatgers per carretera a la comarca. El conveni va arribar al Consell el 16 d’abril i el conseller comarcal Jordi Güell en va proposar l’acceptació al ple.
El transport escolar, menys costós
El Consell Comarcal defensa que disposa dels mitjans tècnics i personals per assumir aquesta gestió. A partir d’ara, quedarà pendent concretar el calendari, les freqüències, les parades i el funcionament exacte del transport a demanda.
El ple també va aprovar altres acords amb impacte en serveis comarcals. Entre aquests, la pròrroga del transport escolar, que incorpora l’efecte de l’exempció d’IVA aplicada des d’aquest mes d’abril. Segons el Consell, aquesta modificació reduirà la despesa en 50.092,62 euros. També es van prorrogar els serveis de menjadors escolars i casals d’estiu.
Regularització dels treballadors
En l’àmbit intern, l’ens comarcal va culminar el procés de la Relació i Valoració de Llocs de Treball, que s’aplicarà a partir del juny i que ha de servir per ordenar els llocs i les retribucions del personal del Consell i dels consorcis adscrits. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat.
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal