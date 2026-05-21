Les famílies de persones amb discapacitat reclamen mantenir el servei de transport als centres ocupacionals: "Si no s'hauran de quedar a casa"
Més d'una trentena de famílies gironines han creat la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per a garantir la continuïtat del servei
Més d'una trentena de famílies de persones amb discapacitat majors d’edat de les comarques gironines reclamen una "solució estable" que garanteixi la "continuïtat" del servei de transport escolar, que permet als seus fills anar cada dia als centres ocupacionals, centres especials de treball i centres de dia. Aquesta reivindicació arriba després que el Consell Comarcal del Gironès els fes arribar a finals de gener una notificació informant-los que les persones amb discapacitat majors de 18 anys que fins ara ocupaven places vacants en rutes escolars (els autobusos es dirigien a les escoles d'educació especial i feien parades als diferents centres de treball) no podrien continuar fent-ne ús a partir del curs vinent perquè ja no consten al Registre d’Alumnes de Catalunya.
Per reivindicar aquest dret, 34 famílies —principalment del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva— van constituir el passat 10 de maig a Banyoles la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva, que aquest matí ha alertat des de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes que la pèrdua d’aquest recurs "pot deixar moltes persones sense poder assistir als centres on desenvolupen el seu projecte vital, social i laboral".
I és que perdre el recurs implicaria que moltes famílies no podrien portar els seus fills als respectius centres de treball. "Molts estem en edat laboral i també hi ha moltes persones grans que ja no es veuen en cor d'agafar el cotxe per venir a Girona des de Sant Hilari Sacalm o Blanes". El risc, ha assenyalat el portaveu de la plataforma, Jordi Duran, és que "s'hagin de quedar tancats a casa".
"No demanem un privilegi"
Les famílies insisteixen que no reclamen cap privilegi ni volen perjudicar l’alumnat menor d’edat, que consideren "prioritari". El que demanen és mantenir l’aprofitament de places buides en rutes que ja existeixen i que continuen fent el mateix trajecte. "No demanem un privilegi; demanem una cosa que cau pel seu propi pes", ha afirmat Duran. Una situació que reconeixen que era "provisional", però que fa "més de deu anys" que s'utilitza.
El portaveu ha defensat que crear línies paral·leles "no seria sostenible" i ha recordat que les famílies ja participen en el copagament del servei. "No volem que se’ns doni una subvenció perquè ens hàgim d’espavilar buscant taxis o transport, sinó una solució consolidada", ha remarcat Duran. I és que subratlla que "les famílies fem autèntics equilibris cada dia perquè els nostres fills puguin tirar endavant els seus projectes".
Amb tot, les famílies reivindiquen que “la discapacitat no desapareix als 18 anys” i subratllen que "precisament en el pas a la vida adulta, les necessitats de suport es fan més evidents".
Una reunió "positiva i constructiva"
Aquest mateix matí, representants de la plataforma s’han reunit amb els directors dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Drets Socials i Inclusió i el Departament d'Educació i Formació Professional, David Álvarez i Miquel Marcé respectivament. El col·lectiu ha valorat la trobada com a “positiva i constructiva” perquè "l’administració ens ha escoltat, ha reconegut l’existència del problema i ha expressat la seva voluntat de treballar per trobar una solució".
Duran també ha explicat que les famílies han rebut un "missatge de tranquil·litat" de cara al curs vinent i ha assegurat que se’ls ha indicat que facin el procés de preinscripció al servei de transport escolar mentre es treballa en una fórmula de continuïtat. Tot i aquesta valoració positiva, la plataforma ha advertit que continuarà fent seguiment del cas fins que "els compromisos verbals es concretin de manera efectiva”.
Una normativa "totalment obsoleta"
Amb tot, les famílies consideren que la normativa actual del transport escolar, de l’any 1996, ha quedat “totalment obsoleta”. Des de la creació de la plataforma el passat 10 de maig, ja han recollit més de 2.000 signatures de suport.
