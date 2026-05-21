Olot instal·la 8 pancartes per fomentar el català en l’esport
L’Ajuntament instal·la 8 pancartes en equipaments municipals i preveu reunir-se amb els clubs per reforçar l’ús de la llengua en el dia a dia esportiu
Olot ha començat a fer visible el català als espais on cada setmana hi ha entrenaments, partits, famílies a la graderia i esportistes que entren i surten dels equipaments municipals. L’Ajuntament ha instal·lat 8 pancartes amb el lema “A Olot, juguem i animem en català, dins i fora del camp”, una acció pensada per reforçar l’ús de la llengua en l’àmbit esportiu.
La mesura no implica cap nova obligació per als clubs, segons el material facilitat. Es tracta d’una campanya de promoció lingüística impulsada per la Regidoria de Llengua Catalana, dins de la iniciativa “Català amb tothom”, amb la voluntat que la llengua sigui més present en espais de convivència habituals. La informació prové de la nota municipal de l’Ajuntament d’Olot.
On s’han col·locat les pancartes
Les lones s’han instal·lat al Pavelló Municipal, concretament a la pista Josep Jou, a les pistes de vòlei i al Pla de Llacs. També n’hi ha als camps de futbol de Sant Pere Màrtir, Sant Roc i el Morrot, a l’Estadi Municipal i al Club Natació Olot, a la piscina de competició.
La tria dels espais situa la campanya en equipaments amb ús continuat per part de clubs, esportistes i famílies. El missatge no queda restringit a un acte puntual, sinó que passa a formar part del paisatge habitual dels entrenaments i competicions.
Per què l’esport és l’espai triat
L’Ajuntament defensa que l’esport és un entorn de relació especialment actiu, perquè hi conviuen infants, joves, adults, equips tècnics, directives i famílies. Per això, la campanya situa el català en un àmbit on la llengua es fa servir tant en converses informals com en entrenaments, avisos, activitats formatives o comunicacions internes.
La nota municipal també remarca que molts clubs de la comarca ja treballen perquè el català sigui present en el seu dia a dia. Aquesta afirmació queda atribuïda al consistori i no concreta quines entitats fan aquesta feina ni amb quines actuacions.
Què canvia ara
El canvi més visible és la presència de les 8 pancartes en equipaments esportius d’Olot. La campanya també obre una segona fase: l’Ajuntament ha anunciat que iniciarà pròximament una ronda de trobades amb les presidències dels clubs esportius de la ciutat.
L’objectiu d’aquestes reunions serà conèixer la realitat lingüística de cada entitat, detectar necessitats i estudiar possibles mesures per reforçar l’ús del català en el funcionament diari dels clubs. De moment, no consta el calendari concret de les trobades ni quines accions podrien sortir-ne.
D’on ve la iniciativa
La campanya actual recull una experiència iniciada el maig del 2023 a l’Estadi Municipal. Aquell any, la Unió Esportiva Olot, Òmnium Garrotxa i l’Ajuntament van impulsar una pancarta amb el lema “Marca el millor gol: parla en català”.
Segons el material municipal, aquella acció va començar després que la UE Olot contactés amb Òmnium Garrotxa per treballar iniciatives de suport al català en l’àmbit esportiu. Ara, el consistori amplia aquella línia a més equipaments i la vincula a una actuació més general amb els clubs de la ciutat.
El recorregut de la campanya dependrà de les trobades previstes amb les entitats esportives i de si aquestes converses acaben concretant noves mesures. Per ara, el pas verificat és la instal·lació de les pancartes i l’anunci d’aquesta ronda de contactes.
