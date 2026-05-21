Olot sancionarà 26 comerços que no compleixen la normativa del català amb multes que poden arribar als 3.000 euros
La diagnosi que ha fet l'Ajuntament conclou que el 96,1% dels establiments sí que s'hi adeqüen
L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi, que s'ha fet a través de DinamiG. L'auditoria va començar el setembre passat recorrent 660 locals. En una primera fase, es va detectar que un 90,3% (596) complien i 64 no. Després de mesos d'acompanyament i d'oferir eines, s'ha aconseguit que la xifra arribés al 96%, el que suposa un total de 664 establiments. Un cop acabat el procés, el consistori afronta l'última fase: la sancionadora. L'equip de govern portarà al pròxim ple assumir la competència per fer-ho.
Olot va començar el setembre de l'any passat una diagnosi sobre l'ús del català als comerços de la ciutat. L'encàrrec el va assumir DinamiG, consorci públic del qual formen part l'Ajuntament d'Olot, diversos consistoris de la comarca i el Consell Comarcal de la Garrotxa. El recorregut es va fer per 660 establiments, la majoria al centre, on es van analitzar diferents aspectes claus com la retolació, la cartellera (interior i exterior), l'atenció al client i el material publicitari.
En una primera fase, es va detectar que el 90,3% dels comerços (596) complien amb la normativa de la llengua, però que 64 (9,7%) no ho feien en algun aspecte. En aquella primera fase d'avaluació, la majoria dels establiments que no s'ajustaven eren supermercats i bars (13); seguits de barberies (7); basars i botigues de telefonia mòbil (5). En el que més fallaven: atenció al públic.
Amb aquests primers resultats, es va dur a terme un treball de seguiment i assessorament "personalitzat" que va permetre elevar la xifra de comerços que complien primer al 95,6% i, després, al 96,1%. Entre les diferents inspeccions, a més, s'ha donat "marge" i "eines" per poder adequar-se. Ara, el procés encara la recta final i el consistori té identificats 26 establiments, la majoria barberies (7), que encara no compleixen correctament. El segueixen, els bars (5) i els supermercats (4). Per això, engegarà ara la fase sancionadora en aquests casos.
L'equip de govern portarà al ple de la pròxima setmana assumir la competència de Consum i començarà a aplicar les multes, que poden anar d'una forquilla de 300 als 3.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. La regidora de Llengua Catalana, Susanna Pagès, ha explicat, a més, que les multes poden ser "recurrents" en cas que els infractors reincideixin. "Arribarem fins a les últimes conseqüències", ha assegurat Pagès.
La regidora de Comerç, Gemma Canalias, per la seva banda, ha afirmat que l'Ajuntament acompanyat amb tots els recursos els establiments i ha qualificat "d'oportunitat" la iniciativa. "Tenim molt clar que el comerç és el motor de la llengua i identitat de la nostra ciutat", ha dit. "La llengua augmenta molt el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat", ha afegit.
La diagnosi s'emmarca en la iniciativa 'En català, amb tothom', que l'Ajuntament d'Olot impulsa per fomentar l'ús de la llengua en tots els àmbits.
Campanya per fomentar-ne l'ús a l'esport
Malgrat els casos detectats, Canalias assegura que estan "satisfets" amb els resultats obtinguts i que seguiran treballant en aquesta línia. De fet, aquest mateix dijous s'ha presentat una nova campanya per fomentar l'ús del català a l'esport sota el lema 'A Olot, juguem i animem en català'. La iniciativa consisteix en la instal·lació de vuit pancartes a diferents equipaments esportius de la ciutat.
