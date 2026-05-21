Tècnics sanitaris tornaran a mobilitzar-se per exigir la reclassificació professional
CCOO i UGT convoquen una aturada el 25 de maig i una concentració davant del Trueta per reclamar el desbloqueig de la mesura
El personal tècnic sanitari està cridat a la vaga aquest dilluns, 25 de maig, per exigir la implantació de la seva reclassificació professional. La convocatòria, impulsada per CCOO i UGT, també tindrà presència a Girona, on s’ha previst una concentració davant de l’hospital Josep Trueta per donar visibilitat a la reivindicació.
Els sindicats reclamen que es faci efectiva una mesura que, segons recorden, ja estava recollida en l’acord marc. Aquesta reclassificació ha de permetre que els tècnics mitjans sanitaris passin del grup C2 al C1 i que els tècnics superiors sanitaris passin del grup C1 al B.
CCOO i UGT denuncien que el procediment ja ha estat negociat amb els ministeris de Sanitat i Funció Pública, però que continua bloquejat perquè encara no s’ha habilitat el finançament necessari per aplicar-lo. Segons els sindicats, la partida pendent se situa al voltant dels 450 milions d’euros i depèn del Ministeri d’Hisenda.
La protesta arriba després de diverses mobilitzacions prèvies per reclamar el compliment d’aquest acord. Les organitzacions sindicals sostenen que el Govern espanyol tenia de termini fins a finals del 2023 per desplegar la reclassificació i acusen l’executiu d’acumular gairebé tres anys d’incompliment.
La jornada de vaga del 25 de maig s’emmarca en un calendari de mobilitzacions que també inclou una concentració aquest dijous davant del Ministeri d’Hisenda. La protesta davant del Trueta busca fer visible el malestar del col·lectiu als centres sanitaris i pressionar perquè es desbloquegi una mesura que els sindicats consideren clau per reconèixer les funcions i la responsabilitat professional dels tècnics sanitaris.
CCOO i UGT adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si la situació continua encallada. El conflicte queda ara pendent de la resposta d’Hisenda, que és el departament assenyalat pels sindicats com a responsable d’autoritzar els fons necessaris per aplicar la reclassificació. De fet, un altre sindicat com és l'estatal de tècnics sanitaris (Sietes) tambe ha convocat una vaga a tot Espanya el proper 29 de maig.
