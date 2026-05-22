Seccions

Diari de Girona, finalista dels Premis Premsa Comarcal 2026 en la categoria de millor digital

El Premi Millor Digital reconeix projectes que han fet una aposta per adaptar-se als nous formats i hàbits de consum informatiu, mantenint el vincle amb el territori

Un lector consulta l'edició digital de Diari de Girona en el seu telèfon mòbil. / Marc Martí Font

Diari de Girona ha estat seleccionat com a finalista dels Premis Premsa Comarcal 2026 en la categoria de millor digital, un reconeixement que posa en valor l’aposta per la innovació, la creativitat i l’evolució del periodisme digital de proximitat. El mitjà gironí competirà pel guardó amb El9Nou.cat i novatarrega.cat, segons ha fet públic l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC).

Els guardons s'entregaran durant la Festa dels Premis Premsa Comarcal 2026, que se celebrarà el 29 de maig, a les 19 h, a l’Auditori de Barcelona. L’ACPC ha informat que el període d’inscripcions per assistir a la gala es tancarà el dilluns 25 de maig.

El Premi Millor Digital reconeix projectes que han fet una aposta rellevant per adaptar-se als nous formats i hàbits de consum informatiu, mantenint el vincle amb el territori.

A més dels finalistes al millor digital, l’ACPC ha fet públics els nominats als XV Premis Premsa Comarcal a la Millor Portada i als V Premis Premsa Comarcal de Fotografia Periodística. En l’apartat de millor portada, hi ha nominacions per a publicacions com La Comarca d’Olot, Nova Tàrrega, Hora Nova, SIÓ, Revista de Banyoles, L’OM, Som Rurals, L’Esclat i Llobregós Informatiu. Pel que fa als Premis de Fotografia Periodística, els treballs finalistes inclouen imatges publicades a mitjans com El 3 de Vuit, Nova Tàrrega, Hora Nova, La Palanca, Revista de Banyoles, Llumiguia, Avenç El Palau d’Anglesola, Som Rurals, Revista Horitzons, cassadigital.cat, veuanoia.cat i fonoll.cat.

L'ACPC també reconeixerà l’activista Òscar Camps amb el nou Premi a la Tolerància i atorgarà el Premi d’Honor de la Premsa Comarcal al poeta i lingüista Carles Duarte. A més, es lliuraran els Premis a la Solidaritat 2025/26, adreçats a estudiants d’ESO i Batxillerat pels millors reportatges sobre cooperació local.

La vetllada comptarà amb les actuacions del músic Triquell i de l’actor Pep Plaza, i serà presentada per la periodista Candela Figueras.

