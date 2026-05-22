diaridegirona.cat, líder digital en informació local en català

En un context de davallada d’audiències digitals, la web de Diari de Girona i les d’altres mitjans de Prensa Ibérica segueixen creixent
diaridegirona.cat es consolida com el digital de referència a les comarques gironines i com el primer mitjà especialitzat en informació local i comarcal d’entre tots els que s’editen en català al conjunt de Catalunya. Les dades de GfK DAM corresponents al mes d’abril situen el digital de Diari de Girona amb 506.150 navegadors únics mensuals i constaten el lideratge del Prensa Ibérica, grup editor de Diari de Girona, a tot Catalunya.
El resultat és especialment rellevant perquè es produeix en un context general de caiguda de les audiències digitals al conjunt d’Espanya. Malgrat aquest escenari de retrocés en bona part del sector, diaridegirona.cat creix un 2,6% en comparació amb l’abril de l’any passat, segons les dades de GfK DAM, el mesurador oficial del consum digital a Espanya en el mercat dels mitjans de comunicació i les empreses comercialitzadores de publicitat.
Amb aquests registres, Diari de Girona lidera clarament l’espai dels digitals elaborats a les comarques gironines. En segona posició hi ha l’Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que registra 419.964 navegadors únics mensuals. Molt més lluny se situa l’audiència d’El Punt Avui, amb 271.121 navegadors únics mensuals a l’abril. Diari de Girona també supera altres mitjans locals i comarcals de referència a Catalunya, com Regió7 o Segre.
El bon comportament de Diari de Girona s’emmarca també en l’evolució positiva dels mitjans de Prensa Ibérica a Catalunya. Segons GfK DAM, el grup editor és el que suma més audiència digital al país: 3.405.314 navegadors únics a l’abril. El Periódico, amb més de 3 milions d’usuaris únics a Catalunya i un creixement anual del 6,3% anual, és el mitjà digital líder, superant La Vanguardia (2,5 milions de navegadors únics, amb una caiguda anual d’un 20,9%) i ElNacional.cat (1,6 milions de navegadors i un retrocés del 26,1%). Més lluny, queden mitjans com l’Ara (613.00 navegadors únics) o NacióDigital (573.000).
Si analitzem les audiències del conjunt de l’Estat, Prensa Ibérica escala fins el segon lloc del rànquing, amb una mica més de 22,5 milions de navegadors únics el mes d’abril, només per darrera de PRISA (24,1 milions). En tercer lloc se situa Vocento (21,9 milions), al que segueixen Unidad Editorial (21,6 milions), Henneo (17,5 milions), el Grup El Español (17,3 milions), i Godó (15,7 milions).
Prensa Ibérica, líder de la informació regional i local a Espanya, compta actualment amb 26 diaris impresos i digitals, més d’un centenar de Cròniques locals i diverses revistes. A més de Catalunya, Prensa Ibérica és líder a Astúries, València, i les Canàries, i competeix pel lideratge a Andalusia, les Balears, i Galícia.
Per mitjans concrets, El Periódico es consolida com a quart diari digital més llegit a Espanya, amb 14,1 milions de navegadors únics al mes d’abril.
Aposta per l'hiperlocalisme
Diari de Girona treballa des de fa anys en l'hiperlocalisme, és a dir publicar notícies de comunitats petites que, molt sovint, queden lluny dels focus dels grans mitjans de comunicació. Tot i que, gràcies a la web, el nostre públic és global, la nostra mirada està centrada en els 221 municipis que formen la província de Girona. La gran majoria no arriben als 3.000 habitants i Diari de Girona fa un esforç per parlar del que hi passa. No obstant això, en un mitjà digital com diaridegirona.cat que publica desenes de notícies cada dia, la informació d'un municipi petit pot ser difícil de localitzar dins la pròpia web.
Durant els últims mesos, en col·laboració amb altres mitjans del nostre grup editor, hem treballat per desenvolupar "A Prop". L'objectiu d'"A prop" és donar resposta a aquestes necessitats informatives, oferint als lectors, d’una manera innovadora i senzilla, les notícies de tots aquells llocs que poden sentir com a propis, facilitant un accés àgil i fiable a l’actualitat que més els afecta. Un cop dins d'"A prop", el lector pot seleccionar tots aquells municipis del seu interès i configurar així un menú informatiu que inclogui només aquelles poblacions.
Verticals de gastronomia i economia
Fa pocs mesos, Diari de Girona va posar en marxa Girona Delícia, un espai de diaridegirona.cat dedicat exclusivament a la informació gastronòmica de les comarques gironines. L’estiu de 2025 vam començar a alimentar la web de contingut: notícies, reportatges i entrevistes sobre la gastronomia gironina en sentit ampli, des dels productors als restauradors, passant per elaboradors, cambrers, comerços. La resposta del sector i la societat gironina ha estat molt positiva: la presentació del projecte l’octubre de 2025 va ser un èxit i s’ha consolidat amb la primera entrega de premis aquest mes de març.
En poques setmanes, també potenciarem la informació econòmica amb la posada en marxa d'Actius, la marca del suplement econòmic de Prensa Ibérica, que tindrà un espai propi a la nostra web, potenciant la informació sobre ecnomia i empresa de les comarques gironines.
Noves newsletters
Estar informat de tot el que passa a les comarques gironines és ara més fàcil que mai. Diari de Girona ofereix als seus lectors diferents newsletters pensades per rebre al correu electrònic una selecció de continguts elaborats per les principals firmes del mitjà, amb informació de proximitat, anàlisi, opinió, esports i propostes especialitzades.
Els lectors poden subscriure’s a La newsletter del director, en què Josep Callol analitza algunes de les claus informatives de la setmana. Es tracta d’un butlletí pensat per aprofundir en els principals temes de l’actualitat amb la mirada pròpia de la direcció del diari.
Una altra de les propostes destacades és Cinc cèntims, la newsletter d’Oriol Puig, que analitza algunes de les claus de l’economia local i altres temes d’actualitat. Aquest enviament acosta als lectors les qüestions econòmiques que afecten el territori i ajuda a entendre millor el context que marca el dia a dia de les comarques gironines.
El catàleg també inclou Crònica Negra de Girona, a càrrec d’Eva Batlle, una newsletter que recorda la cara més fosca de la nostra història. És una proposta adreçada als lectors interessats en els successos, la memòria criminal i el relat periodístic dels fets que han deixat empremta a Girona.
En els propers dies, el diari llançarà la nova newsletter Sobretaula, dedicada al món de la gastronomia de la mà del periodista, escriptor i gastrònom Salvador Garcia-Arbós. L'autor ens recorda que, "per la mica d’eternitat que ens ha tocat viure, cal esforçar-se a menjar i beure bé, i a seure’ns a taula amb bona companyia".
Diari de Girona també ofereix La newsletter d’Albert Soler, amb entrevistes i articles. Aquest butlletí permet seguir de prop una de les firmes més reconegudes del diari i accedir a continguts amb mirada pròpia i un estil molt personal.
L’opinió també té un espai destacat amb La newsletter de Jordi Xargayó, que permet rebre al correu els articles d’opinió del periodista i exdirector de Diari de Girona Jordi Xargayó. És una manera directa de seguir les seves reflexions i anàlisis sobre l’actualitat.
Per als lectors que volen començar el dia ben informats, Titulars del dia ofereix diàriament al correu electrònic les notícies més destacades de l’actualitat. Aquest butlletí és una porta d’entrada ràpida i pràctica als principals temes de la jornada.
La newsletter d’Opinió permet rebre cada vespre, abans que ningú, les opinions que cada dia escriuen els articulistes de Diari de Girona. Una proposta pensada per als lectors que volen seguir l’anàlisi i la mirada dels columnistes del diari.
També al vespre, el Resum de la jornada recull les notícies més rellevants del dia perquè els lectors puguin anar a dormir ben informats. Aquest enviament ofereix una síntesi clara i útil dels principals fets que han marcat l’actualitat.
Finalment, els aficionats a l’esport poden subscriure’s a la newsletter d’Esports, que els dissabtes, diumenges i dilluns permet seguir l’última hora esportiva. Una proposta especialment pensada per no perdre detall de l’activitat dels equips gironins i competicions més pròximes.
Amb aquesta oferta de butlletins, Diari de Girona reforça el seu compromís amb una informació de proximitat, rigorosa i adaptada als nous hàbits de consum. Les newsletters permeten als lectors escollir els continguts que més els interessen i rebre’ls directament a la safata d’entrada, sense necessitat de buscar-los.
Actualitat, anàlisi, economia, crònica negra, entrevistes, opinió i esports: tota la informació de Diari de Girona, ara també directament al correu electrònic.
