Neix el projecte Ripoll amb Ulls Tafaners, una activitat per descobrir "petits tresors amagats" del municipi
S'han recopilat 36 elements d'interès repartits per tots els barris
L'Ajuntament de Ripoll ha presentat aquest divendres l'activitat Ripoll amb Ulls Tafaners, que té per objectiu que els veïns del municipi descobreixin "petits tresors amagats" que hi ha repartits pels diferents barris. Entre d'altres, hi ha una pintura de Sant Jordi, una escultura amb cara d'àngel o una altra amb un infant abraçant una oca. El projecte neix arran de la feina de Jordi Reolid, agent cívic de l'Ajuntament, que diàriament recorre el municipi: "Passejant pel poble em vaig fixant en petits detalls i en podríem haver triat 200 o 300". Finalment, se n'han recopilat 36, dels quals se n'han fet fotografies que s'exposen a l'entrada del Museu Etnogràfic. L'activitat consisteix en identificar i localitzar tots aquests elements.
Ripoll amb Ulls Tafaners és una activitat impulsada per l’Ajuntament de Ripoll amb l'objectiu que els mateixos veïns coneguin detalls i racons amagats del municipi repartits pels diferents barris de la vila. Els participants hauran d'omplir un fulletó amb les ubicacions dels diversos elements i, si encerten les 36 localitzacions, optaran a un premi. Les fotografies estan exposades a l'entrada del Museu Etnogràfic de Ripoll, on també poden recollir el full de l'activitat. L'activitat també està pensada per als visitants, tot i que els impulsors recorden que cal tenir temps per a completar-la.
La idea de la iniciativa neix arran de la feina que fa l'agent cívic municipal, Jordi Reolid. Cada dia ha de recórrer els carrers del poble i això fa que es fixi en petits detalls i curiositats que "amb l'estrès del dia a dia" la majoria de gent no veu. N'han escollit 36, però Reolid diu que "n'hi haguessin pogut aparèixer 200 o 300". De fet, assegura que és un projecte viu i que la idea és que els participants puguin localitzar altres elements d'interès que no apareixen a la guia.
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha reconegut que són detalls força amagats i que no sap on són alguns dels elements: "Amb el brogit i tràfec diari moltes vegades no ens fixem en detalls de façanes o fonts que convindria que coneguéssim bé perquè és patrimoni del nostre municipi". Per això, creu que és una "bona oportunitat" perquè els mateixos veïns de Ripoll puguin descobrir elements que desconeixien.
