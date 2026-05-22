Els petits campions del CF Sant Roc signen el Llibre d’Honor d’Olot
L’equip S10 ha estat homenatjat a l’Ajuntament en un acte amb jugadors, tècnics i familiars
L’Ajuntament d’Olot ha rebut aquest dijous l’equip benjamí S10 del Club Futbol Sant Roc després que els joves jugadors s’hagin proclamat campions de lliga. L’acte s’ha fet al Saló de Sessions, amb la presència dels dotze futbolistes de l’equip, entrenadors, tècnics, representants del club i familiars.
La recepció ha estat encapçalada per l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, i pel regidor d’Esports, Aniol Sellabona, que han volgut reconèixer el títol aconseguit i també la feina feta pel club durant els darrers anys. Després de la fotografia de grup, els jugadors, l’entrenador i el president del CF Sant Roc han signat el Llibre d’Honor de la Ciutat.
L’acte arriba en l’any en què Olot ostenta la capitalitat de Ciutat Europea de l’Esport 2026, reconeguda per ACES Europe. Arbós ha destacat que actes com aquest mostren “la importància de l’esport i dels valors que aporta”, a més del paper que té el Club Futbol Sant Roc dins la ciutat.
Altres reconeixements anteriors
El reconeixement al benjamí S10 se suma a altres recepcions recents al mateix club. Segons l’Ajuntament, fa tres anys el consistori ja va celebrar el títol de campió de Segona Divisió de l’Infantil A i, fa dos anys, el dels alevins.
Actualment, el Club Futbol Sant Roc compta amb 140 esportistes repartits en nou equips. La previsió és que el club continuï creixent la temporada vinent fins a arribar als deu equips actius.
