L’agenda del diumenge a les comarques gironines: música, fires, festes majors i activitats familiars arreu del territori

Des de concerts i musicals fins a fires de flors i festes majors, les comarques gironines ofereixen una agenda diversa per al 24 de maig

Activitats del festival Cornamusam a Olot en una edició anterior. / Cedida

Redacció

Girona

Les comarques gironines viuran aquest diumenge 24 de maig una jornada farcida d’activitats, amb propostes musicals, fires, festes majors, espectacles familiars, dansa i mercats repartits per nombrosos municipis del territori.

Un dels grans eixos del dia serà la música. Girona concentrarà diverses cites: al migdia, el camp de bèlit acollirà la presentació del festival Onirik, amb les actuacions dels cantautors Hatxe i Daura Mangara, Dj Savi i la Cara B; també a les 12 h, La Mercè serà l’escenari de l’espectacle Un tast de musicals, amb el Cor Allegro i el Cor jove del Conservatori de música de la Diputació de Girona. A la tarda, l’Auditori celebrarà els seus 20 anys amb el concert participatiu Ressò, i al vespre el Sunset Jazz Club rebrà els Sunset Rhythm Kings.

La música també tindrà protagonisme a Batet de la Serra, amb el concert de jazz de Seven Cycle a l’Antiga Casa Consistorial; a Cassà de la Selva, amb el concert de primavera de la coral Bell Ressò; a Figueres, amb una mostra de joves intèrprets; i a Palamós, on se celebrarà el 16è aniversari d’Escàlem Coral a La Gorga. Ripoll commemorarà els 120 anys de la coral La Flor de Maig amb missa al monestir de Santa Maria i un concert a l’església de Sant Pere. També hi haurà propostes musicals a S’Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de les Abadesses i Vilavenut, dins el Festival Recòndit.

Les fires i festes majors ompliran també bona part de la jornada. Bàscara celebrarà la Fira i exposició de flors silvestres, amb recollida de rams, taller culinari, passejada pel Fluvià, trobada castellera i sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. A Bonmatí, la Festa Major inclourà una trobada de vehicles clàssics, ofici solemne, sardanes amb la cobla Rosinyolets, concert i ball amb l’orquestra La Venus. Figueres acollirà la Festa del joguet, amb la 32a Trobada intergalàctica de joguets de col·lecció a la plaça Catalunya.

A Girona, la Festa de la primavera a Santa Eugènia i Can Gibert oferirà balls en línia, dansa i exhibicions al passeig Sant Sebastià. La Jonquera continuarà la Festa Major amb ofici, sardanes, xocolatada i bingo musical, mentre que Llagostera viurà una tarda intensa de Festa Major amb espectacle familiar, sardanes, teatre itinerant, concert, presentació de l’hereu i la pubilla i actuació de l’orquestra Di-Versiones.

També hi haurà celebracions a Pals, amb la desfilada de modistes Pals de moda; al Port de la Selva, dins la Festa Major de Sant Baldiri; a Sant Feliu de Pallerols, amb ofici, espectacle familiar, batucada, sardanes i ball; a Sords, amb missa, concert i vermut; i a Vilavenut, amb ofici solemne, demostració de puntes al coixí, visita guiada a l’església, sardanes i fi de festa.

La dansa i les activitats familiars tindran presència destacada a Salt, on el Teatre acollirà l’espectacle Doji, amb Brodas Bros. A la plaça Llibertat també s’hi farà circ en família en dues sessions, a les 11 h i a les 13 h. A Olot, el Festival Cornamusam proposarà una jornada amb veredicte del premi Ratafia Russet, concert de LVX, taller de sardanes antigues i modernes, ballada amb Bram de Fusta, dinar de cantaires i homenatge a Maties Mazarico amb Sacsejada.

Pel que fa als espectacles teatrals, Figueres oferirà a l’Auditori Caputxins L’entrevista antològica, tres relats de Roald Dahl adaptats al teatre per La Funcional Teatre. A Olot, Els Catòlics acollirà la representació d’Els veïns de dalt, de Cesc Gay.

La jornada es completarà amb mercats a Anglès, Arbúcies, Camprodon, l’Escala, la Jonquera, Palafrugell, Puigcerdà, Quart, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses i Tortellà, que contribuiran a omplir d’activitat els carrers de les comarques gironines durant tot el diumenge.

