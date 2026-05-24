L’agenda del diumenge a les comarques gironines: música, fires, festes majors i activitats familiars arreu del territori
Des de concerts i musicals fins a fires de flors i festes majors, les comarques gironines ofereixen una agenda diversa per al 24 de maig
Les comarques gironines viuran aquest diumenge 24 de maig una jornada farcida d’activitats, amb propostes musicals, fires, festes majors, espectacles familiars, dansa i mercats repartits per nombrosos municipis del territori.
Un dels grans eixos del dia serà la música. Girona concentrarà diverses cites: al migdia, el camp de bèlit acollirà la presentació del festival Onirik, amb les actuacions dels cantautors Hatxe i Daura Mangara, Dj Savi i la Cara B; també a les 12 h, La Mercè serà l’escenari de l’espectacle Un tast de musicals, amb el Cor Allegro i el Cor jove del Conservatori de música de la Diputació de Girona. A la tarda, l’Auditori celebrarà els seus 20 anys amb el concert participatiu Ressò, i al vespre el Sunset Jazz Club rebrà els Sunset Rhythm Kings.
La música també tindrà protagonisme a Batet de la Serra, amb el concert de jazz de Seven Cycle a l’Antiga Casa Consistorial; a Cassà de la Selva, amb el concert de primavera de la coral Bell Ressò; a Figueres, amb una mostra de joves intèrprets; i a Palamós, on se celebrarà el 16è aniversari d’Escàlem Coral a La Gorga. Ripoll commemorarà els 120 anys de la coral La Flor de Maig amb missa al monestir de Santa Maria i un concert a l’església de Sant Pere. També hi haurà propostes musicals a S’Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de les Abadesses i Vilavenut, dins el Festival Recòndit.
Les fires i festes majors ompliran també bona part de la jornada. Bàscara celebrarà la Fira i exposició de flors silvestres, amb recollida de rams, taller culinari, passejada pel Fluvià, trobada castellera i sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. A Bonmatí, la Festa Major inclourà una trobada de vehicles clàssics, ofici solemne, sardanes amb la cobla Rosinyolets, concert i ball amb l’orquestra La Venus. Figueres acollirà la Festa del joguet, amb la 32a Trobada intergalàctica de joguets de col·lecció a la plaça Catalunya.
A Girona, la Festa de la primavera a Santa Eugènia i Can Gibert oferirà balls en línia, dansa i exhibicions al passeig Sant Sebastià. La Jonquera continuarà la Festa Major amb ofici, sardanes, xocolatada i bingo musical, mentre que Llagostera viurà una tarda intensa de Festa Major amb espectacle familiar, sardanes, teatre itinerant, concert, presentació de l’hereu i la pubilla i actuació de l’orquestra Di-Versiones.
També hi haurà celebracions a Pals, amb la desfilada de modistes Pals de moda; al Port de la Selva, dins la Festa Major de Sant Baldiri; a Sant Feliu de Pallerols, amb ofici, espectacle familiar, batucada, sardanes i ball; a Sords, amb missa, concert i vermut; i a Vilavenut, amb ofici solemne, demostració de puntes al coixí, visita guiada a l’església, sardanes i fi de festa.
La dansa i les activitats familiars tindran presència destacada a Salt, on el Teatre acollirà l’espectacle Doji, amb Brodas Bros. A la plaça Llibertat també s’hi farà circ en família en dues sessions, a les 11 h i a les 13 h. A Olot, el Festival Cornamusam proposarà una jornada amb veredicte del premi Ratafia Russet, concert de LVX, taller de sardanes antigues i modernes, ballada amb Bram de Fusta, dinar de cantaires i homenatge a Maties Mazarico amb Sacsejada.
Pel que fa als espectacles teatrals, Figueres oferirà a l’Auditori Caputxins L’entrevista antològica, tres relats de Roald Dahl adaptats al teatre per La Funcional Teatre. A Olot, Els Catòlics acollirà la representació d’Els veïns de dalt, de Cesc Gay.
La jornada es completarà amb mercats a Anglès, Arbúcies, Camprodon, l’Escala, la Jonquera, Palafrugell, Puigcerdà, Quart, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les Abadesses i Tortellà, que contribuiran a omplir d’activitat els carrers de les comarques gironines durant tot el diumenge.
