Medi ambient
Cinquanta treballadors i treballadores de Gosbi participen en una jornada de voluntariat ambiental
Divendres van construir caixes niu per a rapinyaires i ratpenats a la finca Mas L'Arbreda, una acció organitzada per la Fundació Sèlvans en el marc del Projecte Muntanyes de Rocacorba, que contribuirà a reforçar la biodiversitat del territori
DdG
La finca Mas l'Arbreda, propietat de Gosbi, va acollir el divendres una jornada de voluntariat ambiental organitzada per la Fundació Sèlvans en el marc del Projecte Muntanyes de Rocacorba. Cinquanta treballadors i treballadores de l'empresa d'alimentació conscient per a gossos i gats, van construir caixes niu per a rapinyaires nocturns i refugis per a ratpenats que, en les pròximes setmanes, s'instal·laran en punts estratègics de les muntanyes per afavorir la recuperació d'aquestes espècies.
Durant les quasi dues hores que va durar la sessió, els participants van aprendre per què aquestes espècies resulten tan necessàries per a l'equilibri dels ecosistemes i van posar-hi fil a l'agulla.
Un ratpenat pot arribar a consumir fins al 30% del seu pes en insectes voladors cada nit. Per als agricultors i per als boscos, això es tradueix en menys insectes que ataquen els conreus i les masses forestals, i menys necessitat de tractaments químics. Les òlibes (Tyto alba) i els xots (Otus scops) són depredadores especialitzades en petits rosegadors i ajuden a regular-ne les poblacions, cosa que afavoreix la dinàmica ecològica dels ecosistemes forestals i agrícoles i evita que es converteixin en plagues perjudicials. Totes dues espècies, però, necessiten cavitats per criar i refugiar-se, i en molts boscos degradats aquestes cavitats han desaparegut.
Per aquesta raó, les caixes niu supleixen exactament aquesta mancança. I els resultats, allà on s'instal·len, parlen: les poblacions d'òlibes creixen fins a un 25% i la presència de ratpenats augmenta entre un 50 i un 70% en zones on abans no tenien refugi.
Més enllà de les xifres, la jornada va tenir un component de sensibilització que Sèlvans considera tan important com el resultat pràctic. Conèixer de primera mà per què l'òliba necessita una caixa niu, o per quina raó el ratpenat és un aliat dels agricultors i dels boscos, canvia la manera com els participants entenen el territori. Les caixes construïdes contribuiran a diversificar la fauna de les Muntanyes de Rocacorba i a fer que espècies locals i migradores trobin en aquest espai un lloc on criar i establir-se.
Les estructures s'instal·laran pròximament en punts estratègics de les muntanyes, on podran ocupar-les i fer servir la feina dels participants.
"A Gosbi entenem el benestar d'una manera àmplia: cuidar els animals, les persones i el nostre entorn. Per això, té molt sentit que aquesta jornada tingui lloc a Mas l'Arbreda, un espai natural que volem convertir en un motor de conscienciació, sostenibilitat i orgull local. Des d'aquí treballem per preservar el territori, impulsar la biodiversitat i recuperar el paisatge mediterrani. La jornada d'avui amb la Fundació Sèlvans, que s'emmarca en la nostra col·laboració amb el Projecte Muntanyes de Rocacorba, ens permet contribuir activament a la conservació d'un espai natural molt valuós. És una mostra del nostre compromís amb el territori, amb la biodiversitat i amb les iniciatives que generen un impacte positiu real, i una manera d'implicar el nostre equip en una acció que connecta amb els valors que ens defineixen.", explicava després de l'activitat Isaac Parés, fundador i CEO de Gosbi.
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Arnau Tordera: «Un monjo de Montserrat té la nostra versió del ‘Virolai’ a Spotify»
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»