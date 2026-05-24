Girona, entre les quinze províncies on menys s'aprova l'examen pràctic de conduir
La demarcació millora del 46% al 48% d’aptes en la prova de circulació i fa més exàmens que l’any anterior, però continua per sota de la mitjana estatal
Girona se situa entre les províncies espanyoles on menys s’aprova la prova de circulació del carnet de conduir, l’examen pràctic que fan els aspirants abans d’obtenir el permís. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), la demarcació va registrar 8.993 aptes i 9.830 no aptes en aquesta prova durant el 2025, cosa que deixa el percentatge d’aprovats en un 48%. La dada millora respecte de l’any anterior, quan Girona havia tancat el 2024 amb un 46% d’aptes, però continua situant la província a la part baixa del rànquing estatal.
Ordenant els territoris de menys a més percentatge d’aptes, les comarques gironines queden entre les quinze províncies i ciutats autònomes on menys s’aprova la circulació. Amb el percentatge arrodonit que publica la DGT, és la catorzena amb menys aprovats, empatada amb Segòvia, Santa Cruz de Tenerife i Zamora.
La comparació amb la resta de Catalunya també deixa Girona a la cua. Lleida va registrar un 54% d’aptes en circulació el 2025, mentre que Barcelona i Tarragona es van situar al 52%. Girona, amb el 48%, és l’única demarcació catalana que queda per sota del llindar del 50% i també per sota de la mitjana estatal, que va ser del 50%.
Al conjunt de l’Estat, les diferències entre territoris són àmplies. Ceuta encapçala el rànquing de la prova de circulació, amb un 64% d’aptes, seguida d’Albacete i Badajoz, amb un 63%, Sòria, amb un 62%, i Àvila, amb un 61%. A l’altre extrem, les províncies on menys s’aprova són Las Palmas, amb un 37% d’aptes; Ourense, amb un 41%; i Illes Balears, Còrdova i Palència, amb un 43%. Girona, amb el 48%, queda lluny de les demarcacions amb millors resultats i se situa entre els territoris on menys aspirants superen l’examen pràctic de conduir.
Aprovats al teòric
La dada arriba, però, en un context de més activitat examinadora. A Girona es van fer 18.823 proves de circulació el 2025, davant les 17.598 de l’any anterior. Això suposa 1.225 exàmens pràctics més en un any.
També van créixer les proves teòriques: es va passar de 17.062 exàmens teòrics el 2024 a 18.590 el 2025, és a dir, 1.528 més. En el teòric, Girona manté un percentatge d’aptes del 52%, lleugerament per sobre del conjunt d’Espanya, que és del 51%, segons l’Anuari Estadístic General de la DGT.
La millora del volum d’exàmens encaixa amb el canvi de tendència que ja apuntaven les autoescoles gironines el març passat. La presidenta de l’Associació d’Autoescoles de les comarques gironines, Xènia Ijsselstein, explicava aleshores que les llistes d’espera per fer el pràctic començaven a recular després d’anys de col·lapse. Segons el sector, el centre d’exàmens de Girona capital tenia uns 6.500 alumnes pendents de la prova de circulació, encara una xifra elevada, però inferior al pic de l’estiu anterior, quan les autoescoles asseguraven que s’havia arribat als 8.000 alumnes. Ijsselstein atribuïa aquesta millora sobretot a l’augment de personal examinador, una petició històrica.
