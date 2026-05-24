Usuaris gironins de l'R11 impulsen una campanya per exigir la gratuïtat de Rodalies fins que millori el servei

La plataforma 'Ja n'hi ha prou' denuncia incidències constants, manca d'informació i retards en la xarxa ferroviària

Usuaris de Rodalies a Figueres, en una imatge d'arxiu.

Els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma 'Ja n'hi ha prou', reclamen que els trens de Rodalies, Regionals i Mitjana Distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que, asseguren, pateixen diàriament des de fa gairebé dos anys. La campanya inclou una petició de signatures a Change.org i accions de difusió a través d'Instagram amb l'objectiu de mobilitzar més usuaris afectats i augmentar la pressió social sobre les autoritats.

Els promotors de la iniciativa consideren "inacceptable" continuar pagant per un servei que qualifiquen "d'ineficient" i que, segons denuncien, altera constantment la vida quotidiana dels usuaris. Retards, avaries, obres permanents, limitacions de velocitat, problemes operatius i manca d'informació i de personal són algunes de les deficiències que exposen en el manifest fet públic.

La plataforma sosté que els passatgers estan assumint un "doble cost". D'una banda, amb els impostos que financen el sistema públic i, de l'altra, amb el pagament dels bitllets d'un sistema que no complex "ni les expectatives ni les necessitats bàsiques" dels ciutadans.

Per aquest motiu, exigeixen que el servei ferroviari sigui gratuït fins que es resolguin totes les incidències i es garanteixi un funcionament "digne i eficient". Segons el col·lectiu, aquesta mesura serviria també per pressionar les administracions responsables perquè accelerin les millores pendents a la xarxa ferroviària catalana.

