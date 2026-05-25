Un estudi de l'IDIBGI relaciona un microorganisme intestinal amb un metabolisme de la glucosa més saludable
La presència del microorganisme intestinal Blastocystis s'associa amb nivells més baixos de glucosa i insulina en sang, segons un estudi de l'IDIBGI.
Un equip de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) ha trobat una associació entre la presència del microorganisme intestinal Blastocystis i un metabolisme de la glucosa més saludable, amb nivells més baixos de glucosa i d’insulina a la sang. El treball s’ha publicat a la revista Clinical Nutrition, segons ha informat l’institut aquest dilluns.
L’estudi ha analitzat més de 1.900 mostres de microbiota intestinal de quatre cohorts independents i conclou que aquesta relació es manté de manera consistent. “Aquesta associació podria ser un indicador d’un bon control de la glucosa i, en general, d’un millor estat de salut metabòlica”, assenyala el Dr. Jordi Mayneris-Perxachs, cap del grup de Medicina i Biologia Integrativa de Sistemes de l’IDIBGI, qui ha liderat l'estudi.
La recerca també incorpora dades d’un assaig clínic amb persones recentment diagnosticades de diabetis tipus 2. En aquest cas, els participants tractats amb metformina —un fàrmac habitual per reduir el sucre en sang— van mostrar un augment de Blastocystis, un resultat que, segons els investigadors, suggereix que una millor regulació de la glucosa podria afavorir-ne la presència.
A més, l’equip ha observat una relació entre Blastocystis i la longitud dels telòmers, un indicador utilitzat en estudis sobre envelliment biològic. El Dr. José Manuel Fernández-Real, cap del grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l’IDIBGI i del CIBERObn, i cap de la secció d’Endocrinologia de l’Hospital Trueta, apunta que aquest tipus de resultats contribueixen a replantejar el paper d’alguns microorganismes intestinals, que durant anys s’havien vinculat a possibles problemes digestius.
Finalment, l’estudi destaca que no tots els subtipus de Blastocystis es comporten igual: ST1 i ST4 són els que es relacionen de manera més clara amb nivells més baixos de glucosa i insulina. Els autors remarquen que cal més recerca per entendre el paper exacte del microorganisme i la seva possible utilitat clínica. El treball s’ha fet en col·laboració amb la Fundació FISABIO de València.
