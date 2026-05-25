Les Preses viu quatre dies de Festa del Roser amb música, gegants i 130 vehicles clàssics

La Festa del Roser de Les Preses ha celebrat del 21 al 24 de maig una programació diversa amb concerts, activitats familiars, esport i actes tradicionals.

Les Preses s’aboca a la Festa del Roser

La plaça Major plena durant una de les actuacions musicals de la Festa del Roser / Ajuntament de Les Presess

Jesús Badenes

Les Preses

Les Preses va tancar aquest diumenge una nova edició de la Festa del Roser, que entre el 21 i el 24 de maig ha omplert el municipi d’activitats culturals, lúdiques, esportives i tradicionals. La celebració ha tornat a mobilitzar veïns i visitants amb una programació repartida en diversos espais del poble i pensada per a públics molt diferents.

Un dels moments amb més afluència va ser la tarda solidària de divendres a la plaça Major, amb les actuacions de Teràpia de Shock, Vacalenta, Mamipipa, DJ Lins, Aron Salinas i Santa Mandra. La festa també va incloure activitats familiars, propostes culturals i actes vinculats a la tradició local.

El cap de setmana va tenir un pes destacat de l’esport i les trobades populars. Dissabte es va celebrar la trobada de petanca a la zona industrial, al costat de l’Espai de Dansa, i també el campionat de bitlles catalanes. Durant la jornada, el CF Les Preses va organitzar el VI Torneig Garrotxa Legends de futbol veterà.

Trobada de clàssics

Diumenge al matí, la 17a trobada de vehicles i motos antics i clàssics va reunir 130 vehicles, amb la col·laboració de Motor Antic Garrotxa. També es va poder visitar una exposició de cotxes clàssics a escala 1:18 cedida per l’exalcalde Daniel Terradellas i instal·lada al saló de sessions de l’Ajuntament.

La jornada va continuar amb la missa a l’església parroquial de Sant Pere, acompanyada per la Coral Puigsacalm de les Preses, un esmorzar popular i la presentació del conte infantil “El llac negre”, de l’editorial Pol·len, que explica la història del naixement del municipi. També es va posar a la venda la nova samarreta infantil de la faràndula.

Presentació del conte infantil "El llac negre" dins la programació de la Festa del Roser

Presentació del conte infantil “El llac negre” dins la programació de la Festa del Roser / Ajuntament de Les Preses

Audició de sardanes

A la tarda, la cultura popular va guanyar protagonisme amb l’audició de sardanes de la Cobla La Genisenca, la cercavila dels gegants, la granota i els calabotins, acompanyats pels timbalers i grallers de les Preses, i el tradicional ball dels gegants.

La festa també va servir per lliurar els premis del concurs de cartells de la Gala i la Festa del Roser, amb 15 participants. El primer premi va ser per a Gemma Vilalta Rosell, que rebrà un xec de 200 euros en material cultural i farà la portada del programa de la Gala de les Preses. El segon premi va recaure en Martina Soldevila Aulinas, que obtindrà un val de 100 euros en material cultural i il·lustrarà la portada del programa de la Festa del Roser de 2027.

La cercavila final dels gegants, la granota i els calabotins va cloure una edició marcada pel bon temps i per la resposta del públic.

