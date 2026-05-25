Girona acull la primera jornada dedicada a la medicina de l’esport

Professionals de la salut i del rendiment esportiu han compartit experiències sobre prevenció, tractament, recuperació i retorn a la competició{"anchor-link":true}

Moment de l'obertura de la jornada. / DdG

Redacció

Girona

L’Hospital Santa Caterina, de l’Institut d’Assistència Sanitària, ha acollit aquest dilluns la primera Jornada de Medicina de l’Esport a Girona. La trobada ha reunit professionals sanitaris i de l’àmbit del rendiment esportiu amb l’objectiu de compartir coneixement i posar en comú experiències vinculades a la prevenció, el tractament i la recuperació de lesions.

La jornada ha comptat amb la participació de clubs esportius de la demarcació, com el Girona FC, el Bàsquet Girona i la UE Sarrià, i de centres especialitzats en l’atenció a esportistes, com Bofill Sport i ReQ.

Un dels propòsits de la sessió ha estat acostar les estructures i metodologies de treball dels equips medicoesportius professionals als professionals que intervenen en l’esport amateur i de base. La trobada també ha volgut afavorir l’intercanvi entre àmbits assistencials i esportius.

El programa s’ha adreçat especialment a traumatòlegs, metges rehabilitadors, especialistes en medicina de l’esport, preparadors físics, readaptadors i fisioterapeutes. Tots aquests perfils intervenen en diferents fases dels processos de prevenció, diagnòstic, tractament, recuperació i retorn a la pràctica esportiva.

Les ponències han tractat lesions habituals en l’àmbit esportiu, amb una atenció especial a la inestabilitat d’espatlla i a les lesions lligamentoses de genoll. També s’hi han abordat les tècniques actuals d’abordatge artroscòpic de la inestabilitat d’espatlla, els processos de rehabilitació i readaptació esportiva i el retorn a la competició després de lesions de lligament en esportistes d’alt nivell.

La jornada també ha inclòs continguts sobre valoracions neuromusculars i fisiològiques aplicades als processos de recuperació, així com espais de debat entre els professionals participants.

Entre els ponents hi ha hagut professionals vinculats al Girona FC, al Bàsquet Girona, a la UE Sarrià i a diferents centres hospitalaris i de rehabilitació del territori. La primera edició de la jornada obre la porta a la continuïtat d’un espai de trobada per als professionals de la medicina esportiva a Girona.

