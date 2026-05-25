Girona, segona província de l'Estat amb més detinguts i investigats per ocupacions d'immobles
La demarcació suma 982 persones el 2025, tot i que els casos coneguts baixen un 23,5% respecte de l’any anterior
Girona és la segona província de l’Estat amb més persones detingudes o investigades per ocupacions d'immobles. La demarcació va registrar el 2025 un total de 982 detinguts i investigats per violacions de domicilis i usurpacions d’immobles, segons les dades del Ministeri de l’Interior. La xifra equival a una mitjana de 82 persones al mes o gairebé tres al dia vinculades policialment a aquest tipus de fets.
Només Barcelona supera Girona en aquest indicador, amb 4.684 persones detingudes o investigades durant el 2025. Per darrere se situen Madrid, amb 741; Tarragona, amb 614, i Lleida, amb 251.
Les dades del Ministeri mostren que la les comarques gironines va tancar el 2025 amb 719 casos ocupacions, un 23,5% menys que l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 940. Amb aquesta xifra, Girona és la cinquena província de l’Estat amb més fets coneguts, només per darrere de Barcelona, Madrid, València i Alacant.
La diferència entre els dos indicadors és rellevant. Girona és cinquena en nombre de fets coneguts, però puja fins a la segona posició estatal en persones detingudes o investigades. Això s’explica perquè un mateix cas pot tenir diverses persones vinculades policialment. Per tant, els 982 detinguts i investigats no equivalen a 982 ocupacions diferents, sinó a persones identificades, investigades o detingudes en relació amb aquests fets.
Cinquena, en casos
El descens respecte del 2024 també es veu en la resta d’indicadors. Els fets coneguts passen de 940 a 719, mentre que els fets aclarits baixen de 778 a 595. Les victimitzacions també disminueixen, de 462 a 401, una reducció del 13,2%.
Tot i aquesta baixada general, Girona continua apareixent a la part alta del rànquing estatal. El 2025 és la cinquena província en fets coneguts, la quarta en fets esclarits, la segona en detinguts i investigats i la quarta en victimitzacions. En termes de mitjana, la província registra gairebé dues ocupacions conegudes al dia.
L’estadística inclou dues realitats diferents. D’una banda, la violació de domicili, que és l’entrada o permanència no autoritzada en un habitatge on algú desenvolupa la seva vida privada. De l’altra, la usurpació d’immobles, que és l’ocupació d’un pis, edifici o local que no és domicili de ningú.
Casos recents
El fenomen també ha tingut episodis recents a les comarques gironines. Aquesta mateixa setmana, set persones han acabat detingudes per un intent d’ocupació en un habitatge deshabitat d’Empuriabrava, al sector Biblos, després d’una actuació conjunta de la Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra. Els arrestats són sis homes i una dona, d’entre 18 i 32 anys, a qui s’atribueix presumptament un delicte de violació de domicili.
Els fets van començar dimarts a la nit, cap a dos quarts d’onze, quan una veïna va alertar la policia després de sentir sorolls de vidres trencats i detectar moviments sospitosos en una casa de la zona. Una patrulla de la Policia Local es va desplaçar fins al lloc i, un cop allà, els agents van comprovar que hi havia indicis d’un possible accés il·legal a l’habitatge.
Arran d’aquesta primera comprovació, es va activar el suport dels Mossos. Els agents van fer una primera inspecció a l’interior de l’immoble, però en aquell moment no hi van localitzar ningú. Tot i això, davant els indicis detectats, van assegurar la zona i van col·locar cinta policial.
Hores més tard, cap a dos quarts de quatre de la matinada, es va tornar a detectar activitat sospitosa a l’habitatge. En aquesta segona actuació, la Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos van fer una nova entrada conjunta a l’immoble i hi van localitzar diverses persones a l’interior. Els agents les van desallotjar “en calent” i finalment van detenir set persones com a presumptes autores d’un delicte de violació de domicili.
El cas arriba pocs dies després d’un altre episodi a Girona, del qual ja va informar Diari de Girona. El 12 de maig, una visita per taxar un pis del barri de Pedret abans de formalitzar-ne la venda va acabar amb el descobriment de tres ocupes a l’interior de l’immoble. Els Mossos d’Esquadra van intervenir-hi, van identificar les tres persones i, després de parlar-hi, aquestes van recollir les seves pertinences i van marxar del pis. Segons va explicar la propietat a aquest diari, els ocupants els havien dit que havien pagat 2.000 euros per obtenir la clau de l’habitatge.
