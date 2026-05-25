L’Empordà dormirà amb calor de juliol abans d’acabar el maig
Portbou pot arribar a una mínima de 25 ºC dijous, Cadaqués a 24 ºC i Figueres a 23 ºC, mentre Girona ciutat es quedarà a tocar del llindar tropical
Les primeres nits tropicals de la setmana poden arribar a les comarques gironines abans que comenci el juny. La previsió situa l’Empordà i el nord de la Costa Brava com els punts on la calor aguantarà més de matinada, amb mínimes per sobre dels 20 graus a Portbou, Cadaqués, Figueres i Roses entre dimecres i el cap de setmana.
El cas més clar és Portbou. El municipi pot passar de mínimes de 19 ºC avui i dimarts a una nit de 24 ºC dimecres i de 25 ºC dijous. Després, el termòmetre continuaria en valors tropicals, amb 20 ºC divendres, 21 ºC dissabte i 22 ºC diumenge.
A Cadaqués, la calor nocturna també farà un salt important a mitja setmana. La mínima prevista és de 22 ºC dimecres, 24 ºC dijous, 21 ºC divendres i 20 ºC dissabte i diumenge. A Figueres, la previsió ja marca 20 ºC dimecres, puja fins als 23 ºC dijous i es manté entre els 20 i els 22 ºC fins diumenge.
Roses serà també tropical
Roses també entrarà en aquesta franja, amb mínimes de 20 ºC dimecres, 21 ºC dijous i 20 ºC dissabte i diumenge. A la Costa Brava sud, el fenomen serà més puntual: Blanes i Lloret de Mar poden arribar als 20 ºC dijous i dissabte. Palamós tindria el valor més alt dissabte, amb una mínima prevista de 21 ºC.
La situació serà diferent a Girona ciutat. La capital també notarà l’ambient càlid, però la previsió la deixa per sota del llindar tropical: les mínimes més altes se situen en 19 ºC entre dijous i diumenge. Aquesta diferència és petita sobre el paper, però important a l’hora de dormir: no és el mateix una matinada de 18 o 19 graus que una nit que es manté en 23, 24 o 25.
La muntanya com a refugi
A l’interior i a la muntanya, les mínimes continuaran més baixes. Olot es mourà com a màxim al voltant dels 18 ºC, Ripoll també arribarà als 18 ºC el cap de setmana i Puigcerdà quedarà molt per sota, amb mínimes d’entre 8 i 12 ºC al llarg de la setmana.
L’episodi arriba en una setmana anòmalament càlida. L’AEMET preveu que entre el 25 i el 31 de maig les temperatures siguin “extraordinàriament càlides” per a l’època a bona part de l’Estat, amb valors propis de la segona quinzena de juliol o de la primera d’agost.
Aquest escalfament nocturn encaixa amb una tendència que el Meteocat segueix a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics, que analitza l’evolució recent del clima a Catalunya i els extrems càlids. A les comarques gironines, però, la calor no arribarà igual a tot arreu: l’Empordà i el litoral nord poden començar a dormir en valors tropicals abans de juny, mentre Girona ciutat s’hi quedarà a tocar i el Ripollès, la Garrotxa alta i la Cerdanya mantindran matinades més suaus.
