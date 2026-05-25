L’Empordà dormirà amb calor de juliol abans d’acabar el maig

Portbou pot arribar a una mínima de 25 ºC dijous, Cadaqués a 24 ºC i Figueres a 23 ºC, mentre Girona ciutat es quedarà a tocar del llindar tropical

Turistes passejant amb aigua i gorra per la calor / Aniol Resclosa

Jesús Badenes

Les primeres nits tropicals de la setmana poden arribar a les comarques gironines abans que comenci el juny. La previsió situa l’Empordà i el nord de la Costa Brava com els punts on la calor aguantarà més de matinada, amb mínimes per sobre dels 20 graus a Portbou, Cadaqués, Figueres i Roses entre dimecres i el cap de setmana.

El cas més clar és Portbou. El municipi pot passar de mínimes de 19 ºC avui i dimarts a una nit de 24 ºC dimecres i de 25 ºC dijous. Després, el termòmetre continuaria en valors tropicals, amb 20 ºC divendres, 21 ºC dissabte i 22 ºC diumenge.

A Cadaqués, la calor nocturna també farà un salt important a mitja setmana. La mínima prevista és de 22 ºC dimecres, 24 ºC dijous, 21 ºC divendres i 20 ºC dissabte i diumenge. A Figueres, la previsió ja marca 20 ºC dimecres, puja fins als 23 ºC dijous i es manté entre els 20 i els 22 ºC fins diumenge.

Roses serà també tropical

Roses també entrarà en aquesta franja, amb mínimes de 20 ºC dimecres, 21 ºC dijous i 20 ºC dissabte i diumenge. A la Costa Brava sud, el fenomen serà més puntual: Blanes i Lloret de Mar poden arribar als 20 ºC dijous i dissabte. Palamós tindria el valor més alt dissabte, amb una mínima prevista de 21 ºC.

La situació serà diferent a Girona ciutat. La capital també notarà l’ambient càlid, però la previsió la deixa per sota del llindar tropical: les mínimes més altes se situen en 19 ºC entre dijous i diumenge. Aquesta diferència és petita sobre el paper, però important a l’hora de dormir: no és el mateix una matinada de 18 o 19 graus que una nit que es manté en 23, 24 o 25.

La muntanya com a refugi

A l’interior i a la muntanya, les mínimes continuaran més baixes. Olot es mourà com a màxim al voltant dels 18 ºC, Ripoll també arribarà als 18 ºC el cap de setmana i Puigcerdà quedarà molt per sota, amb mínimes d’entre 8 i 12 ºC al llarg de la setmana.

L’episodi arriba en una setmana anòmalament càlida. L’AEMET preveu que entre el 25 i el 31 de maig les temperatures siguin “extraordinàriament càlides” per a l’època a bona part de l’Estat, amb valors propis de la segona quinzena de juliol o de la primera d’agost.

Aquest escalfament nocturn encaixa amb una tendència que el Meteocat segueix a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics, que analitza l’evolució recent del clima a Catalunya i els extrems càlids. A les comarques gironines, però, la calor no arribarà igual a tot arreu: l’Empordà i el litoral nord poden començar a dormir en valors tropicals abans de juny, mentre Girona ciutat s’hi quedarà a tocar i el Ripollès, la Garrotxa alta i la Cerdanya mantindran matinades més suaus.

L'Empordà entra en mode estiu també de nit

La policia va trobar gairebé un centenar de joies al despatx de Zapatero que la seva secretària atribueix a "don José Luis i doña Sonsoles"

Vídeo | Un centenar de persones es concentren per condemnar el crim de Figueres i reivindicar "que les dones trans són dones"

Una reflexió sobre la matèria protagonitza el nou projecte educatiu del Bòlit

El malson de Nil Ojeda a 10.000 metres: «Pensava que m'havia explotat un ronyó»

Vídeo | Comencen els treballs al primer eix de confinament d'incendis a Girona, per reduir el risc de grans focs

