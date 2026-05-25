Auxilien una parella i el seu gos després que el cotxe quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas
La manca de cobertura va impedir que poguessin contactar amb l’assegurança i els efectius els van ajudar a baixar fins a Sant Feliu de Pallerols
Els Bombers van auxiliar diumenge a la nit una parella i el seu gos després que el cotxe en què viatjaven quedés atrapat en un bassal a la Vall d’en Bas.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de deu de la nit, quan els Bombers van rebre l’avís que una parella no podia treure el vehicle del punt on havia quedat encallat en un bassal. Inicialment, els efectius els van indicar que havien de contactar amb l’assegurança perquè se’n fes càrrec.
Finalment, però, la parella va informar que no podia parlar-hi perquè al lloc on eren no hi havia cobertura. Davant el risc que haguessin de passar la nit a l’interior del vehicle, els Bombers de la Generalitat es van mobilitzar amb dues dotacions.
Els efectius van ajudar la parella i el gos a baixar fins a Sant Feliu de Pallerols. El vehicle, segons els Bombers, va quedar al mateix punt on estava atrapat fins que l’assegurança en pugui gestionar la retirada.
